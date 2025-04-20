Торжество антимира: в Прибалтике продолжают бороться с Днем Победы

Русская община Эстонии в кратчайшие сроки собрала деньги пенсионеру из Кохтла-Ярве, оштрафованному на €1000 за видеоролик с исполнением песни «Алеша». Простые люди, невзирая на запреты, намерены отметить День Победы, хотя единственное, что пока еще не запрещено, — возложить цветы на могилы павших солдат. В свою очередь полицейские и сотрудники служб госбезопасности готовятся хватать всех, кто выйдет за эти рамки. Подробности — в материале «Известий».

Следят практически за каждым

Последний раз русскому населению стран Балтии позволили публично отметить День Победы в 2022 году. С тех пор все монументы советским солдатам, не находящиеся непосредственно на могилах, были уничтожены. В Эстонии, Латвии и Литве приняли законы, криминализовавшие празднование 9 Мая: теперь за это грозит широкий спектр наказаний — от штрафов до тюрьмы. Русские общины трех стран сейчас подавлены и запуганы, что и отмечают в местных спецслужбах. Так, по оценке Марго Паллосона, главы эстонской Полиции безопасности (КаПо), 9 Мая пройдет «спокойно» и протестов не ожидается.

Участники акции «Бессмертный полк» в Риге Фото: РИА Новости/Стрингер

На днях стало известно, что пожилого жителя города Кохтла-Ярве Илью Маслякова приговорили к штрафу в €1000 за то, что он выложил в соцсетях свое видео с исполнением песни «Алеша». Маслякова уличил в этом «преступлении» веб-констебль (сотрудник полиции, прочесывающий интернет на предмет «крамолы»), обнаруживший в видеоряде георгиевскую ленточку и красную звезду — оба символа в Эстонии строго запрещены. По словам Маслякова, видео он записал в 2019 году, когда звезды и георгиевские ленты еще не были вне закона. А в марте этого года пенсионер решил поучаствовать в интернет-флешмобе, где исполнители из разных стран поют «Алешу».

Георгиевские ленточки Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Через некоторое время его вызвали к следователю и сообщили, что завели дело по ст. 151 ч. 1 УК Эстонии («Поддержка и оправдание международных преступлений, публичная демонстрация символа, связанного с актом агрессии, геноцидом, преступлением против человечества или военным преступлением»). Единственный доход Ильи — пенсия. Правозащитник русской общины Эстонии Мстислав Русаков призвал собрать деньги на выплату штрафа, подчеркивая, что для Маслякова будут важны каждые пять евро. Русские жители Эстонии начали скидываться, увидев в этом возможность хоть как-то оказать сопротивление режиму. В итоге всю сумму штрафа удалось собрать в кратчайшие сроки.

Еще одной акцией протеста стал поступок депутатов горсобрания Кохтла-Ярве Владимира Чужаса и Сергея Бучинского, покинувших фракцию Социал-демократической партии Эстонии. Чужас и Бучинский не являлись членами партии, но были избраны по списку СДП. «Причина простая — действия партии на государственном уровне. Спешный и непродуманный переход на эстонский, снос памятников, закрытие границы на ночь в Нарве, лишение права голоса на местных выборах большой части наших жителей — во всем этом в большей или меньшей степени участвовала СДП, к сожалению. После решения Рийгикогу об изменении закона о церквях я не вижу для себя возможности быть членом фракции СДП», — пояснил свое решение Чужас. Они с коллегой еще в феврале предупредили, что перестанут сотрудничать с соцдемами, если Рийгикогу (парламент) проголосует за ультиматум в адрес местной православной церкви: разорвать все связи с Московским патриархатом или попасть под запрет.

Мост через реку Нарву, граница между Эстонией и Россией Фото: Global Look Press/W. Korall

11 апреля отмечался Международный день освобождения узников концентрационных лагерей. Власти Эстонии и Латвии дату показательно проигнорировали. «Удивительно, но страна, в которой в годы войны было самое большое количество концлагерей на единицу территории, никак не реагирует на дату. Первые свидетельства о концлагерях нацистской Германии были получены мировой общественностью именно здесь, в Эстонии, когда в Клоога в сентябре 1944 года приехали американские фотокоры Life и стало понятно, что заявления СССР о геноциде советских граждан — не пропаганда Кремля, а страшная реальность войны», — отмечает таллинский журналист Евгений Левик.

Могилы солдат не оставляют в покое

Продолжается и ликвидация мемориального наследия — теперь идет уничтожение намогильных памятников советских солдат. «Подобные действия кажутся бессмысленным вандализмом, но на самом деле смысл в них есть. Ведь могилы воинов остаются «легальным» местом, где 9 мая можно возложить цветы и не получить за это неприятностей с законом. Каждый год на День Победы солдатские могилы буквально утопают в цветах, которые приносят тысячи людей. Поэтому власти задались целью лишить народ мест, куда можно носить эти цветы», — объясняет «Известиям» политолог Максим Рева, уроженец Эстонии. Он добавляет, что такого рода вандализм власти стараются осуществлять тишком, не привлекая к ней внимания.

Демонтаж мемориала в честь павших во время Второй мировой войны советских солдат на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе Фото: TASS/Zuma

Недавно деятель русской общины Эстонии Андрей Заренков случайно обратил внимание на исчезновение двух памятников, установленных на могилах советских солдат и моряков, погребенных на Военном кладбище Таллина. «Был сегодня на Военном кладбище. Двое рабочих обрабатывают на эстонской части могильные камни. От двух надгробных плит, установленных там в память погибших русских солдат и моряков, не осталась следов. Но они в нашей памяти навсегда», — отметил Заренков. На исчезновение очередных двух надгробных памятников обратили внимание в российском Министерстве иностранных дел. В МИД вызвали временную поверенную в делах Эстонии в России Яну Ванамельдер, которой указали, что «Таллин не только не сделал необходимых выводов, но и цинично продолжил вести ситуацию к дальнейшему ухудшению».

Наряду с вандалами, наделенными полномочиями от государства, не успокаиваются и осквернители, действующие, как принято здесь говорить, в рамках «общественной патриотической инициативы». На кладбище в поселке Тирайне (Марупская волость под Ригой) неизвестные разбили памятник, установленный на могиле Героя Советского Союза Сергея Люлина. Летчик Люлин в 1944 году участвовал в бомбардировке немецкого аэродрома в Риге. Его самолет был подбит, сам Люлин погиб от осколка, но его экипаж сбросил бомбы на цель, а затем направил горящий самолет в скопление немецкой бронетехники. С 1974 по 1991 год имя Сергея Люлина носила нынешняя улица Даммес в Риге. В Марупе живет много русских, которые до сих пор чтят подвиг Люлина — они своими силами починили поврежденный памятник.

Памятник Герою Советского Союза летчику Сергею Люлину в Латвии Фото: соцсети

Кстати, в столице Латвии 16 марта состоялось традиционное шествие легионеров «Ваффен СС». Самих легионеров на сей раз там уже почти не было, вместо них маршировали молодчики-националисты. В государственной полиции заранее предупредили, что всех антифашистов, которые вздумают пикетировать шествие, ожидают крупные неприятности. «И в этом году мы не допустим никаких конфронтаций, мы сделаем свою работу. Будем сопровождать шествие, не допустим выражений, которые могут привести к физическому противостоянию. Это не будет допущено. Силы будут достаточными», — указал начальник полиции Арманд Рукс.

В итоге легионерское шествие в нынешнем году прошло гладко, без помех. Рижская дума считает, что «службы безопасности проделали хорошую работу, обеспечив своевременное задержание или изоляцию провокаторов». Теперь же столичное самоуправление готовится к 9 Мая. «Самый большой риск может заключаться в том, что Россия оказывает влияние или пытается дестабилизировать ситуацию. Пока таких признаков нет, но, конечно, 9 мая — это одна из дат, на которую мы обращаем внимание, и в сотрудничестве со службами, я хотел бы сказать, что мы готовы», — указал руководитель департамента по безопасности Рижской думы Марис Мичеревскис.

Шествие сторонников латышского легиона Waffen-SS Фото: TASS/AP/Roman Koksarov

Недавно латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис дал пресс-конференцию, в ходе которой, отвечая на вопрос, ожидаются ли в этом году «провокации» 9 мая, подчеркнул, что «Россия постарается отметить эту дату с размахом, ведь это будет восьмидесятая годовщина». Министр добавил, что латвийские органы внутренних дел готовятся к 9 Мая в «обычном режиме». По его словам, «большое внимание уделяется заблаговременному информированию о возможных актах саботажа, а также обеспечению общественного порядка».

Навязать свою волю другим

В Литве приближение Дня Победы отметили категорическим отказом демонтировать памятник военному преступнику Юозасу Крикштапонису, замешанному в массовых убийствах еврейского, белорусского и русского населения. Характерно, что даже литовская Комиссия по десоветизации летом 2023 года вынесла рекомендацию избавиться от памятника Крикштапонису, находящемуся в городе Укмерге, там все же понимают, что наличие подобных монументов несколько портит имидж Литвы как «невинной жертвы советских оккупантов». Однако в марте 2025-го региональный административный суд Литвы отменил эту рекомендацию. Но тут уж возмутилось посольство Белоруссии.

Памятник Юозасу Крикштапонису в Литве Фото: Commons.wikimedia.org/Vilensija

Дипломаты подчеркнули, что причастность Крикштапониса к массовым убийствам евреев, советских военнопленных и мирных жителей Белоруссии в 1941–43 годах является историческим фактом и не подлежит сомнению. «Призываем международные структуры дать соответствующую правовую оценку действиям Вильнюса. Любые шаги по глорификации и обелению нацистских преступлений должны пресекаться мировым сообществом на корню», — призвали белорусы. Однако если уж Вильнюс позволил себе в прошлом году проигнорировать даже неудовольствие посольства США на этот счет, то тем более не обратил никакого внимания на негодование белорусской дипмиссии... Совсем недавно власти Вильнюса демонтировали мемориальные доски, посвященные великому русскому писателю Федору Достоевскому, знаменитому русскому политику Петру Столыпину и выдающемуся советскому писателю-фронтовику Константину Воробьеву. Зато стоят монументы Крикштапонису и другим палачам.

Максим Рева обращает внимание, что выходцы из стран Балтии, заняв ряд важных постов в руководстве Евросоюза, теперь ведут процесс «прибалтизации» ЕС. «Кто бы раньше мог подумать, что прибалты начнут от имени европейского сообщества навязывать остальному миру свои извращенные представления о Второй мировой войне? Тем не менее это происходит. Недавно экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая теперь рулит политикой Евросоюза, предупредила, что, дескать, «поездки в Москву на празднование 9 Мая будут иметь последствия». Для полноты этой фантасмагорической картины следует помнить, что бабушка Каллас состояла в рядах пронацистской организации «Омакайтсе», использовавшейся гитлеровцами для чисток мирного населения, а папа — бывший крупный советский функционер», — напоминает Рева «Известиям».

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Прибалтийские политики рангом пониже уже тоже начинают раздавать подобного рода указания своим коллегам из других стран. «Вчера у нас был насыщенный вечер с ужином с западнобалканскими партнерами... Было много дискуссий относительно ценностей, согласования общей политики по иностранным делам и безопасности, включая санкции», — похвалилась перед подписчиками министр иностранных дел Латвии Байба Браже. По ее словам, во время встречи представители Евросоюза дали четкое указание балканским государствам: «Не участвовать в параде 9 мая в Москве, не совершать таких поездок, поскольку это не соответствует ценностям ЕС».