Опущенный шлагбаум: власти Эстонии два дня держали закрытым въезд в Россию через Нарву

Власти Эстонии в минувшие выходные временно закрыли нарвский контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, из-за чего множество людей, стремившихся въехать в РФ, оказались в затруднительном положении: одни в чужом городе, без крыши над головой. В эстонском правительстве не придали должного значения произошедшему, но на помощь пришли городские власти, обеспечившие минимальными условиями. В Нарве опасаются, что случившееся стало «генеральной репетицией» полного закрытия границы. Подробности — в материале «Известий».

Шаг за шагом строят железный занавес

До недавнего момента Эстония имела четыре наземные точки пересечения границы с Россией в населенных пунктах Нарва, Лухамаа, Койдула и Саатсе. В прошлом году в Таллине задумались о том, чтобы заблокировать автомобильный КПП «Койдула», находящийся на границе Эстонии и Псковской области. Однако тогда возмутились местные авиаперевозчики — и чиновники от этого намерения отказались. В свою очередь, Россия с февраля 2024 года приостановила автомобильное движение, осуществлявшееся ранее через контрольно-пропускной пункт «Ивангород» (находящийся напротив Нарвы); он был временно закрыт на реконструкцию.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Причем, как только был обнародован план о временном закрытии этого КПП, эстонская сторона, не дожидаясь его осуществления, привезла на свою часть моста, соединяющего Нарву и Ивангород, противотанковые заграждения. Очевидцы сообщили о появлении на мосту бетонных пирамид. А руководитель пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил «полное или частичное» закрытие всех КПП на границе с Россией. По его словам, РФ якобы хочет напустить на эстонские границы толпы мигрантов, прибывших с Глобального Юга — и эстонцы должны быть к этому готовы.

Несмотря на невозможность автомобильного движения, основной пассажиропоток продолжает идти через Нарву. Люди приезжают на автобусах, переходят пограничный мост, минуют пункты контроля и садятся на другие автобусы, везущие их до места назначения. Интенсивность движения связана с тем, что нарвским КПП пользуются не только местные жители (Нарва по преимуществу русский город, и почти у всех здесь есть родственники в РФ), но и приезжие из других стран. Так, через Нарву проходит оживленный автобусный маршрут Рига – Санкт-Петербург. Также Нарва служит транзитным пунктом и для жителей других стран ЕС, в особенности для Финляндии, правительство которой полностью заблокировало границу с Россией.

Что касается грузопотока, направляющегося через Эстонию в Россию или идущего из РФ, то он теперь осуществляется через погранпункты «Лухамаа» и «Койдула» — за неимением других вариантов (в Саатсе пересечь границу можно только пешком). Свою роль в росте нагрузки на эти КПП сыграло, опять же, закрытие финской границы. Ведь теперь, чтобы попасть в Россию, грузовикам из Финляндии приходится ездить через Эстонию и ждать в очередях по несколько недель, так как оба МАПП плохо справляются с транспортной нагрузкой. Однако в Таллине, вместо того чтобы поспособствовать транзиту людей и грузов (от которого выигрывает эстонская экономика), стараются затруднить его еще сильнее.

Так, 9 апреля эстонские власти заявили о «реорганизации» деятельности пограничного пункта «Нарва-1». Теперь его закрывают на ночь — погранпункт работает лишь с семи часов утра до одиннадцати вечера. «Этот режим работы, скорее всего, сохранится до завершения строительных работ на российском погранпункте «Ивангород», — сообщило эстонское телевидение. А вскоре ситуация может ухудшиться еще больше. Местные чиновники недавно объявили, что хотят закрывать на ночь и «Койдулу» по примеру пункта пропуска в Нарве. Министр финансов Март Вырклаэв отметил, что транспортные потоки якобы сократились и эстонцы «не должны держать границу с Россией открытой в ночное время».

Контрольно-пропускной пункт «Ивангород» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Эстонских автоперевозчиков эти планы крайне рассердили: представители транспортного бизнеса твердят, что власти действуют не на благо собственного народа, а думают лишь о том, как бы навредить восточному соседу . Журналистка Мирьям Мыттус, работающая на «Эстонском телерадиовещании», приводит дополнительные доводы против затруднения трансграничного доступа. Она пишет, что жители и предприятия российского Печерского района и эстонской волости Сетомаа до сих пор связаны друг с другом множеством экономических нитей, и это сотрудничество крайне необходимо эстонской приграничной территории. «В свете всего этого в Сетомаа беспомощно разводят руками и задаются вопросом, является ли целью ограничения часов работы погранпункта «Койдула» экономия за счет сокращения работников в сельском регионе и уменьшения доходной базы или речь идет о другом, более масштабном плане. Например, о том, чтобы не иметь никакого товарооборота с государством-агрессором», — задается вопросом Мыттус.

«Хоть бы кто-то из чиновников пошевелился»

В четверг, 20 июня, эстонские власти неожиданно объявили о том, что закроют в этот раз нарвский погранпереход раньше обычного — в 17:00. А через некоторое время поступила информация о том, что «Нарва-1» не будет действовать на выезд в течение всех выходных и возобновит свою деятельность лишь в понедельник, 24 июня (въехать из России в Эстонию через «Нарву-1» в эти дни разрешалось). Несмотря на это, в субботу утром на табло таллинского автобусного вокзала еще были указаны отправления в Санкт-Петербург. Автобусные компании с пятницы начали оповещение клиентов об отмене рейсов, но были и те, кто не получил эту информацию. «Я узнал за 15 минут до того, как рейс должен был уйти. Просто смотрю — платформы нет, никто не объясняет, никакой информации мне не дошло. Встретил таких же пострадавших», — рассказал съемочной бригаде эстонского телевидения пассажир Дмитрий, представитель русской общины Эстонии.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Среди тех, кто вынужден был остаться на вокзале, оказались и жители других стран . Приезжий из Мюнхена Роман поделился, что к нему и к другим оказавшимся в аналогичной ситуации людям подходят частные извозчики и предлагают отвезти в КПП «Койдула» или «Лухамаа». Людям, застрявшим на автовокзале Таллина, пришлось самостоятельно искать способы пересечь границу через другие пограничные пункты. «У нас есть рейс Таллин – Псков, который отправляется ежедневно в 7:20 утра. Вчера моментально он был раскуплен на сегодня, и уже сейчас нет билетов и на завтра», — рассказал в субботу утром коммерческий директор автобусной фирмы Baltic Shuttle Игорь Пащук.

В Нарве перед закрывшимся шлагбаумом осталась огромная колонна, состоявшая из более чем тысячи человек. Люди, пострадавшие от этой ситуации, возмущались в соцсетях: «Хоть бы кто-то из чиновников пошевелился! Но нет, они молча за всем этим безобразием наблюдают». Первой из политиков отреагировала евродепутат от Эстонии Яна Тоом, член оппозиционной Центристской партии. «Получила из нескольких источников фото из Нарвы — люди сидят/лежат на траве, ждут утра. Туалетов нет. Воды нет. Крыши над головой нет. Слава Богу, нарвитяне не подвели — принесли пледы, термосы, перекусить. Это — люди. Спасибо вам!» — написала Тоом в соцсети. Она отправила главе МВД Лаури Ляэнеметсу (Социал-демократическая партия Эстонии) и гендиректору департамента полиции и погранохраны Эгерту Беличеву вопрос: «Закрывая границу на ночь, вы говорили, что это разумно, так как 90% пересечений происходит днем. Вы и сейчас так думаете?»

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

В свою очередь, депутат Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов в ходе парламентского инфочаса спросил министра иностранных дел Маргуса Цахкна, планируется ли что-то сделать с огромными очередями на границе в Нарве.

Ответ министра оказался кратким: просто не нужно ездить в Россию. Однако мэрия Нарвы не пожелала разделить такой подход. В муниципалитете решили помочь людям, ожидающим в очереди на границе: их обеспечили водой, биотуалетами, поставили на дежурство рядом скорую помощь и помогли с размещением женщин с детьми. Что касается главы МВД Ляэнеметса, то он обвинил в случившемся российских пограничников — якобы очереди образуются из-за медленной работы. По словам Ляэнеметса, в четверг вечером эстонский погранпункт в Нарве был вынужден прекратить работу досрочно по причине того, что на мосту через реку Нарву скопилось более 500 человек, ожидавших прохода границы в Россию — якобы эстонцы не хотели, чтобы эта «пробка» разрослась еще больше.

Два томительных дня ожидания

Те, кто проходил оба КПП, отмечают, что эстонцы действительно работают быстрее, так как у них есть автоматизированные ворота пограничного контроля (Automated Border Control/ABC), использующие биометрические данные. С другой стороны, как отмечают свидетели процесса, россияне не планируют, в отличие от эстонцев, прекращать работу в ночное время.

Многие из тех, кто уперся в закрытый шлагбаум в Нарве, не захотели ждать два дня и отправились к находящимся на юго-восточной границе Эстонии погранпереходам «Койдула» и «Лухамаа». Там тоже образовались длиннейшие очереди: на первом пришлось ждать в среднем по шесть часов, на втором — 16. Между тем в самой Нарве эстонские власти провели в воскресенье помпезное мероприятие — военный парад в честь дня победы в Освободительной войне (так в стране называют события 1918–1920 годов, завершившиеся международным признанием независимого эстонского государства). Парад провели под лозунгом о том, что «Нарва — эстонский город» — в назидание местным жителям, которых власти подозревают в скрытой склонности к сепаратизму.

Пограничный пункт «Койдула» Фото: TASS/IMAGO/Arvo Meeks