Крестный выход: в Эстонии приняли закон о разрыве церковных связей с Москвой

Президент Эстонии Алар Карис с высокой вероятностью подпишет поправки в закон о церквях и приходах, принятый в третьем чтении 9 апреля, и события для Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) будут развиваться по неблагоприятному сценарию, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Если церковь откажется подчиниться требованиям закона, это может привести к запрету ее деятельности и расторжению договоров аренды храмов. Аналитики уверены: она должна пытаться отстаивать свои права в международных организациях, однако нет гарантий того, что жалобы будут услышаны, учитывая антироссийские настроения на Западе. Об усилении давления на православную церковь в Эстонии и причинах, по которым в мире это замалчивают — в материале «Известий».

В Эстонии утвердили поправки в закон о церкви

В Эстонии 9 апреля в третьем чтении приняли поправки в закон о церквях и приходах. За новую редакцию документа проголосовало 60 членов парламента, против — 13, воздержавшихся не было. В соответствии с поправками, ЭПХЦ должна полностью порвать канонические связи с Русской православной церковью Московского патриархата. Если закон будет подписан президентом, то у религиозных объединений будет два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством.

В силу своей канонической связи с РПЦ МП Эстонская православная христианская церковь остается в глазах властей «самым важным инструментом» влияния Кремля в Эстонии. Между тем, по словам иерархов ЭПХЦ, церковь не может отказаться от канонической связи с религиозным центром в РФ, так как это часть ее веры.

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Чтобы улучшить свои правовые позиции, церковь уже и так сменила название. До 31 марта она называлась Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). По задумке иерархов новое наименование «Эстонская православная христианская церковь» позволяет подчеркнуть самоуправляемый статус и самостоятельность «в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительных и церковно-гражданских».

Тем не менее, это не помогло защититься от нападок. И президент Эстонии скорее всего подпишет поправки в закон о церквах и приходах, поскольку речь идет о консолидированном решении эстонских властей, считает проживающий в этой стране политолог-международник, писатель Владимир Илляшевич.



— Эти поправки –— совершенное нарушение Европейской конвенции по правам человека. Это решение стоит в одном ряду с осуждением Марин Ле Пен во Франции, и с отменой результатов выборов в Румынии. Здесь очевидны параллели с фашистской Германией 30-х годов. Тоталитарные тенденции в Эстонии нарастают и будут нарастать, — уверен он.

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Эксперт, который с 1995 по 2017 годы был официальным историографом ЭПЦ, напомнил: православие — это одна из исторических религий Прибалтики с X века, поэтому давление на церковь выглядит тем более возмутительным.

По его мнению, никакой реакции международного сообщества на то, что происходит в Эстонии не будет, поскольку в Европе также усиливаются «тоталитарные тенденции».

— Даже обращение ЭПХЦ в Европейский суд по правам человека не гарантирует того, что ее права защитят. К тому же перед тем, как ее дело дойдет до ЕСПЧ, свое решение должны вынести национальные судебные органы и, следовательно, судебные тяжбы займут у представителей церкви как минимум два года, — добавил он.

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Между тем и новый закон — не единственный рычаг давления, который в Эстонии собираются использовать для давления на ЭПХЦ. 9 апреля президент Алар Карис утвердил поправки в конституцию, лишающие избирательного права граждан третьих стран, в том числе России, Белоруссии и Украины. При этом, согласно действующему закону о церквях и приходах, священнослужителем не может быть лицо, не имеющее избирательного права на местных выборах.

На прошедшей в Женеве 58-й сессии Совета по правам человека ООН, Епископ Тартуский Даниил (Леписк) назвал действия властей Эстонии противоречащими международному праву и ведущими к «формированию ненависти в обществе и нарушениям прав человека». В свою очередь, офис ООН по правам человека заявил «Известиям», что находится в курсе предлагаемых эстонскими законодателями поправок, а также знает о связанных с ними проблемах.

Борьба ЭПХЦ за существование

Ситуация с ЭПХЦ вполне может начать развиваться по украинскому сценарию, говорит «Известиям» доктор церковной истории и профессор ПСТГУ Владислав Петрушко.

— Решения по Украине и Эстонии очевидно исходят из одного центра, для которого борьба с Московским патриархатом — это часть борьбы с Россией. Конечно, есть своя национальная специфика. Если на Украине просто практикуют рейдерские захваты храмов, то в Эстонии все происходит медленнее и с претензией на законность. Нельзя исключать, что деятельность ЭПХЦ решат запретить. Впрочем, может у эстонских властей хватит здравого смысла, и они примут во внимание то, как меняется политика Вашингтона в отношении Москвы, — добавил он.

По его мнению, переименование церкви власти могут расценить лишь как признак слабости и как приглашение к дальнейшему давлению на церковь. Это прекрасно показал Феофаниевский собор на Украине в мае 2022 года, на котором Украинская православная церковь (УПЦ) объявила о «полной самостоятельности и независимости» по отношению к Русской православной церкви Московского патриархата.

Фото: TASS/EPA/OLEG PETRASYUK

— Такой прогиб перед властью может иметь обратный эффект. Но на примере Украины мы также видим, что верующим иногда удается отстаивать свои храмы от захвата радикалами. Конечно, легко рассуждать находясь в России, на месте же люди часто оказываются в растерянности и не знают как поступать, и предъявлять им претензии не всегда верно. Они делают, что могут, — добавил он.

Напомним, что несмотря на смену устава, представители УПЦ остаются объектом постоянных нападок и преследований со стороны украинских властей, а храмы систематически захватываются раскольниками из недавно созданной Православной церкви Украины (ПЦУ). В конце марта украинские власти решили провести «инвентаризацию и определить историческую и научную ценность» святых мощей, хранящихся в пещерах Киево-Печерской лавры. На входах поменяли замки и выставили оцепление. Отныне попасть туда не могут ни верующие, ни братия монастыря. Международный правозащитник и адвоката УПЦ Роберт Амстердам назвал действия властей «полным кощунством»

Фото: TASS/EPA/OLEG PETRASYUK

Учитывая, что храмы находятся у ЭПХЦ в аренде, их могут просто изъять, допускает Владислав Петрушко.

— Не ясна судьба и Пюхтицкого Успенского ставропигиального женского монастыря, который подчиняется не ЭПХЦ, а непосредственно патриарху Кириллу. С ним они могут пойти на радикальные меры и просто повесить замок. Другой вопрос: эстонцы — народ практичный, и они вряд ли хотят брать на себя траты по содержанию храмов. Например, украинские раскольники не в состоянии содержать храмы, которые они захватили, — рассуждает эксперт.

Каким бы ни было решение властей, ЭХПЦ надо пробовать отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. «Он иногда выносит справедливые решения и попытаться стоит, даже несмотря на то, что ЕС сейчас настроен против России сильнее, чем США», — подытожил он.