Патриархальный разлад: власти Эстонии настаивают на разрыве ЭПЦ с Москвой

Парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении поправки в Закон о церквях и приходах. Третье может состояться уже в начале апреля, подтвердил «Известиям» депутат парламента республики Андрей Коробейник, при этом он допустил, что президент может и не подписать закон. В новой редакции документ требует от Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) расторгнуть канонические связи с Москвой, что для нее неприемлемо. В превентивных целях ЭПЦ МП уже поменяла название на Эстонскую христианскую православную церковь и убрала из устава организации упоминание Московского патриархата. Но властям этого мало: они рассчитывают, что ЭПЦ станет частью Эстонской апостольской православной церкви. В стране уже раздаются и призывы к сносу храмов. О том, последует ли Эстония за Украиной в церковном вопросе, — в материале «Известий».

Антицерковный законопроект

Эстонские депутаты большинством голосов во втором чтении одобрили поправки в Закон о церквях и приходах. В самой ЭПЦ МП крайне обеспокоены законодательной инициативой. Показательно, что 23 марта ее руководитель Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) призвал верующих «к сугубой молитве о сохранении гонимой Церкви», отметив, «что поправки существенно повлияют на жизнь Церкви и ее приходов». К слову, в начале 2024 года иерарх был депортирован из страны из-за сохранения российского гражданства.

Третье чтение пройдет в начале апреля, сказал «Известиям» Андрей Коробейник, депутат парламента от Центристской партии.

— Мы против поправок, EKRE (Консервативная народная партия Эстонии. — «Известия») тоже вроде бы, остальные за. То есть закон будет принят, вопрос в том, провозгласит ли его президент, — сказал он.

Фото: Global Look Press/Günter Lenz

Власти страны считают, что ЭПЦ, канонически подчиняющаяся Московскому патриархату, остается «для России и Кремля самым важным инструментом влияния в Эстонии». Такие формулировки, в частности, использовал бывший глава МВД Лаури Ляэнеметс. Указанный законопроект, который был одобрен 23 января этого года эстонским правительством, призван, по замыслу его авторов, изменить эту ситуацию.

В частности, поправками в закон «исключается руководство со стороны лица или объединения, имеющего значительное влияние и находящегося в иностранном государстве, если это представляет угрозу безопасности, конституционному строю или общественному порядку». Иными словами, закон обязывает ЭПЦ отказаться от связей с Русской православной церковью Московского патриархата (РПЦ МП).

Эстонские власти в любом случае будут настаивать на смене канонического руководства ЭПЦ, так как ее главой остается митрополит Евгений, и руководит он Церковью из Москвы, рассуждает заместитель директора Института Европы РАН Роман Лункин.

— В случае принятия закона иерарх автоматически просто становится нелегитимным руководителем с точки зрения эстонского законодательства, в соответствии с которым он и был выдворен из страны как угроза национальной безопасности Эстонии, — говорит он.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Власти Эстонии называют Московский патриархат организацией, якобы «поддерживающей военную агрессию». Лаури Ляэнеметс даже предлагал признать его террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в Эстонии. По мнению Романа Лункина, учитывая, что в целом закон направлен на защиту национальной безопасности, скорее всего, глава республики его подпишет. С другой стороны, не исключено, что его действие распространится только на действующего главу ЭПЦ и не затронет саму Церковь.

— Что касается, к примеру, формулировок о церковной организации, которая поддерживает связи с зарубежной структурой, «оправдывающей агрессию», то это не юридическое определение. Нет решений международного суда или каких-либо органов, которые касаются Московского патриархата и патриарха Кирилла, поэтому эту формулировку можно и не применять к ЭПЦ, — добавил он.

Как ЭПЦ борется за свои права

В любом случае после вступления поправок в силу религиозным объединениям будет дано два месяца на приведение уставов, состава правления и деятельности в соответствие с обновленным законодательством. Сама ЭПЦ МП считает для себя невозможным отказаться от канонической связи с Московским патриархатом. «Это часть нашей веры»,— объяснил епископ Тартуский Даниил (Леписк) во время проходящей сейчас в Женеве 58-й сессии Совета по правам человека ООН.

По его словам, закон содержит нормы, по которым фактически на ЭПЦ возлагается ответственность за действия религиозных лидеров другой страны, «что противоречит юридическому принципу индивидуальной ответственности».

ЭПЦ МП обеспокоено тем, что при принятии законопроекта юридические лица Церкви могут столкнуться с принудительной ликвидацией, поскольку выполнить предусмотренные требования для нее невозможно. Чтобы хоть как-то увеличить свои шансы в этой борьбе, в августе прошлого года Собор ЭПЦ МП одобрил новую редакцию устава, в котором не фигурирует название «Московский патриархат».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

24 марта через суд ЭПЦ МП добилась изменения названия на Эстонскую христианскую православную церковь. «Новым названием и уставом наша Церковь подчеркивает свой самоуправляемый статус. В прошлом году мы были вынуждены терпеть враждебное отношение из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с имени которого начиналось название нашей Церкви. Новое название и устав отражают нашу самостоятельность в делах церковно-административных, церковно-хозяйственных, церковно-просветительских и церковно-гражданских», — пояснил епископ Даниил.

Стремление ЭПЦ пойти на компромисс в изменении названия встраивается в политику сохранения эстонского православия, которое исторически укоренено на балтийской почве, отметил Лункин.

— Позиция ЭПЦ достаточно сбалансированная, дипломатическая и в общем настроена на то, чтобы проявить адекватную лояльность по отношению к властям, с тем чтобы не нанести вред самой Церкви в целом, как юрисдикции, так и отдельным приходам. Изменение названия, безусловно, поможет Церкви, тем более что Эстония, как и другие страны Балтии, встроена в европейскую правовую систему, и, соответственно, у ЭПЦ есть право подавать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) и в другие международные инстанции, в том числе и Совет по правам человека ООН, — добавил он.

Здание Европейского суда по правам человека Фото: РИА Новости/Доминик Вомер

Вот только эстонские власти требуют от ЭПЦ МП не только порвать все связи с Московским патриархатом, но и стать частью Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся в юрисдикции Константинопольского патриархата. ЭАПЦ в этом чрезвычайно заинтересована, поскольку ее приходы посещает только 7 тыс. человек (в основном этнические эстонцы), а ЭПЦ МП объединяет в своих рядах свыше 100 тыс. прихожан (главным образом это русские и русскоязычные эстонцы).

Происходящее в Эстонии во многом похоже на то, что ранее случилось на Украине. В сентябре 2024-го там также вступил в силу закон, фактически запрещающий деятельность Украинской православной церкви. При этом власти этой страны не гнушаются силовых методов в отношении УПЦ, всячески поощряя захваты ее храмов представителями раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая, к слову, получила томос об автокефалии также от Константинопольского патриархата.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Стоит отметить, что в Эстонии, как и на Украине, есть свои «горячие головы», которые предлагают властям действовать в отношении ЭПЦ МП более радикальными методами. 21 марта эстонский общественный активист Яанус Нурмоя призвал снести Кафедральный собор Александра Невского в Таллине, построенный в конце XIX века. В марте 2024 года с таким призывом выступил также депутат от правящей партии Валдо Рандпере, заявив, что православный храм якобы уродует облик Старого города.