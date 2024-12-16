Враг мой Пушкин: в Риге сносят памятники русским ученым и писателям

В Латвии продолжается вандализация общественного пространства. Все памятники советским воинам давно снесены, но логика продолжающейся «дерусификации» требует всё новых «побед» — и сейчас ведется снос монументов, имевших отношение к периоду Российской империи. Но далеко не все латышские интеллигенты разделяют мнение о необходимости войны с памятниками. Невзирая на страх оказаться жертвами травли националистов, они всё чаще говорят на эту тему и требуют оставить пока еще сохранившиеся монументы в покое. Подробности — в материале «Известий».

Пушкин, Келдыш, Барклай — враги современной Латвии

Сначала правящие в Латвии националисты утверждали, что они ликвидируют только памятники, имевшие отношение к «наследию тоталитарного советского режима». Но 20 мая 2023 года в Риге был демонтирован находившийся там памятник Пушкину. Затем в ночь с 2 на 3 ноября 2023 года в Риге был демонтирован памятник академику Мстиславу Келдышу (он родился в городе) напротив главного здания Латвийского университета. После «побед» над поэтом и ученым объектом внимания стал памятник в честь еще одного уроженца Риги — знаменитого полководца Михаила Богдановича Барклая де Толли, героя войны с Наполеоном.

Памятник Пушкину в Риге в парке Кронвальда Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

С начала 2024 года радикалы всё более настойчиво требовали демонтажа бронзового Барклая. И в этом их поддержал вице-мэр Риги, член ультрарадикальной партии «Национальный блок» Эдвардс Ратниекс. Сначала в качестве повода для сноса хотели воспользоваться рекомендациями экспертов по культурному наследию. Но Совет рижской мэрии по памятникам предложение о демонтаже монумента Барклаю не поддержал. А вскоре после этого дума Риги все-таки объявила, что проведет голосование по судьбе статуи. В связи с этим эксперты рижского Совета по памятникам Глеб Пантелеев, Гунтис Земитис, Мартиньш Минтаурс и Инесе Барановска выразили свое возмущение. «Просим объяснить, почему Рижская дума игнорирует рекомендации Совета по памятникам», — потребовали эксперты.

Вскоре у защитников памятника появился еще один довод — письмо, подписанное группой латышских интеллигентов. Против сноса памятника Барклаю высказались член Латвийской академии наук Андрис Цауне, директор Института истории Латвии Гвидо Страубе, ведущий исследователь Латвийской национальной библиотеки Мартиньш Минтаурс, сотрудник Института истории Андрей Гусаченко, докторант факультета гуманитарных наук Латвийского университета Рудольфс Рубенис и другие.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn Памятник Барклаю де Толли, Рига

Заодно они заступились за находящийся на острове Луцавсала памятник 1891 года, установленный над братской могилой 400 российских гренадеров, геройски погибших 10 июля 1701 года в неравном бою с армией шведского короля Карла XII. «В случае памятника на могиле погибших в Северной войне на Луцавсале необходимо учитывать как этические, так и правовые аспекты, касающиеся захоронений. Приостановка рассмотрения вопроса о демонтаже памятников, надгробных камней и других мемориальных объектов со стороны Рижской думы, по нашему мнению, была бы оправданной мерой. Это свидетельствовало бы о способности самоуправления глубоко и рационально анализировать контекст городской среды и истории, а также принимать взвешенные решения», — призывали авторы письма.

Голосование о судьбе бронзового Барклая депутаты рижского самоуправления провели 16 октября. За снос было подано 26 голосов — из партий «Новое единство», Национальный блок, «Код Риги», «Для развития Латвии». Против выступили 14 — от оппозиционных партий «Согласие», «Русский союз Латвии» и «Честь служить Риге». Однако памятник русским солдатам начала XVIII века на Луцавсале муниципалитет всё же согласился оставить в покое.

Фото: соцсети Монумент в честь Андриса Упита

Зато не повезло монументу, установленному в рижском парке Кронвальда в честь классика латышской литературы Андриса Упита (1877–1970). Сейчас в Латвии ведется борьба не только с русским, но и с латышским культурным наследием — в том случае, если его носители положительно относились к советской власти. На том же заседании, где решалась судьба Барклая, депутаты приняли решение распилить Упита вертикально — в наказание за «коллаборационизм». После этого обе части памятника разместят отдельно друг от друга.

А дальше они возьмутся за людей?

В начале 2000-х монумент Барклаю де Толли в центре Риги был поставлен стараниями местного мецената Евгения Гомберга, позаботившегося о замене памятника, установленного в 1913 году, а потом потерявшегося в постреволюционном лихолетье. «Барклая сняли, постамент убрали, а скамеечки-то, которые были частью архитектурного ансамбля, остались. И теперь скамеечки агитируют за российский империализм, так получается?» — грустно иронизирует Гомберг сейчас. По его словам, латыши страшно запуганы националистическими активистами — куда сильнее, чем когда-то всемогущим КГБ.

Председатель фракции оппозиционной партии «Согласие» в горсобрании Риги Константин Чекушин говорит, что рассказывать большинству депутатов в зале историю города и биографии родившихся и живших здесь людей совершенно бессмысленно. «Их глаза полны где-то фанатизма, где-то цинизма. Национал-популизм превращается в тренд, а вслед за этим мы видим и облитые краской неугодные памятники. Параллельно этому видим отсутствие реальных дел в городе, от которых рижанам жилось бы удобнее и безопаснее», — констатирует Чекушин.

Фото: ТАСС/Стрингер

Он добавляет, что националисты у власти отработали свой способ борьбы с памятниками. Сначала под покровом ночи неугодный монумент навещают вандалы и обливают его краской. А потом чиновники говорят, что народ больше не может терпеть присутствие в городе «оккупационных символов» и поэтому, не дожидаясь действий властей, сам берет дело «возмездия» в свои руки. Сейчас Ратниексу и его сподвижникам, по словам Чекушина, «уже достаточно указать свой перст на что-то неугодное, как тут же находятся хунвейбины с краской, спешащие выполнить команду сверху». Полиция же при этом, как отмечает депутат от «Согласия», совершенно не проявляет рвения в поимке преступников, давая им ясный сигнал: вандализм не наказуем.

Чекушин предупреждает, что в какой-то момент националисты могут переключиться с уничтожения памятника на живых людей. «Сегодня перст указывает на памятники, но когда они закончатся, то этот перст начнет показывать на людей. На врагов народа. Ведь у революции нет ни конца, ни начала. Маховик упорно раскручивают, и это приведет к трагическим последствиям. Потому что вскоре зеленкой начнут обливать и людей. А дальше будет кровь. А ведь так хочется просто нормально жить и работать. Но толкают нас явно не в этом направлении», — заключает политик.

После демонтажа Барклая состоялась расправа над памятником Анне Керн — той самой, которой посвящены пушкинские строки «Я помню чудное мгновенье». Анна Петровна одно время жила в Риге, будучи супругой коменданта городской крепости, о чем и напоминал бюст на улице Цитаделес. Керн тоже сочли «оккупанткой». Заодно с ней посмертно пострадали писательница Анна Саксе и поэт Судрабу Эджус. Как и в случае с Упитом, их вина заключается в том, что они мирно сотрудничали с советской властью. Кстати, ликвидированный на днях монумент в честь Саксе, создательницы любимой латышами «Сказки о цветах», совсем новый — его поставили в поселке Леясциемс (Гулбенский край) в 2014 году.

Снос бюста Анны Керн Фото: соцсети

Ширящееся возмущение уничтожением культурного наследия столь велико, что голоса протеста раздаются всё чаще — причем, что характерно, подают их и этнические латыши. «То, что сейчас происходит в политической среде Латвии, — полнейший ужас. На мой взгляд, кучка закомплексованных политиков почувствовали себя настолько надломленными, что принялись с ненормальным усердием сносить памятники в Риге», — заявила бывший депутат сейма Линда Лиепиня, член оппозиционной партии «Латвия на первом месте». По ее мнению, следующим может быть снесен монумент Оскару Калпаксу, первому командующему латвийских вооруженных сил. Ведь Калпакс до революции 1917 года служил в российской армии — и это по нынешним временам тоже могут счесть проявлением «коллаборационизма». По словам Лиепини, переписыванием истории могут заниматься «только маленькие, никчемные люди». Политик напоминает, что сегодняшняя Рига изобилует пустыми зданиями и заколоченными витринами, ставшими «визитной карточкой» города. «Снесенные памятники — тоже визитная карточка сегодняшней Риги. А что дальше? У меня вопрос: каким будет следующий шаг этих темных людей? Возьмутся за церкви?» — вопрошает Лиепиня.

Введите хотя бы годичный мораторий

10 декабря Общество искусствоведов Латвии призвало ввести хотя бы годичный мораторий на снос памятников. Эту идею поддержали также организации латвийских композиторов, кинематографистов, художников и хореографов. Глава Общества искусствоведов Силвия Гроса опубликовала предельно осторожное письмо, в котором указывает, что в 1991 году в Латвии состоялся «объективный, общественно понятный и приемлемый процесс — демонтаж памятников Ленину и другим лидерам Коммунистической партии и восстановление исторических названий населенных пунктов, улиц и площадей». Точно так же Гроса одобряет массовый снос монументов советским солдатам, предпринятый в 2022 году.

Однако, по ее мнению, «в дальнейших действиях не хватает последовательности». Искусствоведы убеждены, что демонтаж памятников используется националистическими партиями для привлечения симпатий своего электората к муниципальным выборам 2025 года. «Мы хотели бы напомнить, что эти памятники являются не только отпечатками прошлого режима, но и частью материального и нематериального культурного наследия советского периода и свидетельствами истории оккупации, которые должны быть вовлечены в процесс разъяснения и актуализации истории», — говорится в письме организации искусствоведов. Невзирая на то, что тон послания выдержан в предельно лоялистском тоне, на искусствоведов немедленно ополчились националисты из организации «Центр общественной памяти». Они обозвали искусствоведов «идиотами» и «агентами Кремля».

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Депутат самоуправления Риги Марис Мичеревскис полагает, что защищать неугодные памятники в Латвии сейчас можно только на деньги Кремля. «На их защиту было потрачено очень много энергии и ресурсов. Но эта эпоха прошла. Важна ли конкретная мемориальная доска или голова Пушкина? Для нас нет», — цинично заявил националист.