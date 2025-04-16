В Ярославской области двоих чиновников задержали по делу о превышении полномочий
В Ярославской области задержаны глава Гаврилов-Ямского района и депутат муниципалитета по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, в 2023 году они создали условия для победы подконтрольных предприятий в закупках на выполнение строительных работ на социально значимых объектах района. Фигуранты намеренно включили в конкурсные документы невыполнимые требования, что не позволило другим претендентам участвовать. Таким образом, победителями автоматически становились подконтрольные чиновникам организации, а последующее заключение с ними контрактов было завышено по стоимости.
«Противоправные действия подозреваемых повлекли существенное нарушение конкуренции и причинение ущерба бюджету в размере не менее 8 млн рублей, которые были выведены на счета подконтрольных юридических и физических лиц», — указано в Telegram-канале ведомства.
В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности»).
Ранее, 10 апреля, сообщалось, что в отношении заместителя начальника Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие установило, что фигурант дал своим подчиненным, инспекторам отделения ГАИ, незаконное указание прекратить проверку автомобиля, который перевозил негабаритный груз, превышающий допустимые размеры, и не имел на это соответствующего разрешения.