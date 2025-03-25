Отбойный срок: почему владелец «Листвяжной» получил условное наказание

Центральный райсуд Кемерово 25 марта вынес приговор по резонансному делу о взрыве на шахте «Листвяжная». В результате трагедии, которая произошла 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, более сотни пострадали. Экс-президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, экс-гендиректор «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов признаны виновными в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Суд пришел к выводу, что топ-менеджмент шахты закрывал глаза на вопиющие нарушения техники безопасности на опасном производстве ради извлечения прибыли.

К каким срокам приговорили виновных во взрыве на «Листвяжной»

25 марта Центральный райсуд Кемерово вынес приговоры топ-менеджменту компании АО ХК «СДС-Уголь». Именно она должна была обеспечивать безопасную эксплуатацию шахты «Листвяжная», где 25 ноября 2021 года произошел взрыв, унесший жизни 51 человека, заявили в СК.

Бывшего гендиректора компании Геннадия Алексеева суд приговорил к пяти годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима, а бывшего технического директора Антона Якутова — к пяти годам. Собственник и председатель совета директоров холдинга «СДС» Михаил Федяев получил самый мягкий срок — 3,5 года условно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Все трое признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). А Михаил Федяев — еще и в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Суд также лишил фигурантов дела права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на срок от полутора до двух лет.

Суд признал состоятельной версию следствия о том, что руководители «СДС-Угля» «не исполнили свои обязанности по обеспечению благоприятных и безопасных условий труда для работников шахты». Более того, сделали это «в целях получения максимальной прибыли».

По версии следствия, руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, но закрывало на это глаза. А после трагической гибели горняков руководство шахты закупало средства безопасности «задним числом» с целью «создать подложные доказательства своей невиновности».

Шахта «Листвяжная» в Кемеровской области, где в результате аварии погибли люди, ноябрь 2021 Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл

«Фигуранты уголовного дела не выполняли мероприятий, предусмотренных комплексной программой повышения уровня промышленной безопасности и охраны труда на предприятиях АО ХК «СДС-Уголь» на 2021–2023 годы. Ежедневно они требовали от работников шахты выполнения плана по добыче угля при наличии нарушений требований промышленной безопасности в выработках лавы №823 шахты. Это повлекло наступление тяжких последствий 25 ноября 2021 года», — сообщили в СК.

Подсудимые «умышленно бездействовали и не совершали необходимых действий для приведения в соответствие с требованиями промышленной безопасности шахты, эксплуатируемой дочерним предприятием ООО «Шахта «Листвяжная», сообщили в Генпрокуратуре.

Среди погибших были не только горняки, но и пятеро спасателей. 106 человек пострадали. Всего на момент взрыва под землей находились 285 горняков. Материальный ущерб от трагедии составил более 1,5 млрд рублей. Работы на шахте были приостановлены и возобновились только в апреле 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 2021 году Ростехнадзор сообщил, что на «Листвяжной» было проведено 127 проверок. При этом в Едином реестре проверок отображено только десять контрольно-надзорных мероприятий до ноября 2021 года. Всего одно из них — в апреле 2021 года — проводило Сибирское управление Ростехнадзора. Девять раз шахта приостанавливала работу, а общая сумма штрафов составила свыше 4 млн рублей.

Экспертиза установила, что взрыв метанопылевоздушной смеси в горных выработках шахты произошел из-за высокого уровня метана.

Как вскоре после трагедии рассказали «Известиям» работники предприятия, руководство не останавливало работы на шахте и при четырехпроцентном уровне содержания метана, хотя, по правилам безопасности, это необходимо делать уже при 1,5%. По словам горняков, это делалось для того, чтобы выполнить план, спущенный сверху владельцами шахты.

Кто еще был осужден за взрыв на «Листвяжной»

Это не первый приговор суда виновным в трагедии на шахте «Листвяжная». В июле 2023-го два года колонии получил директор шахты Сергей Махраков. Суд установил, что он передавал инспекторам Ростехнадзора уголь в личное пользование. Взамен они закрывали глаза на нарушения на предприятии.

В сентябре того же года к трем годам лишения свободы приговорили и бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова. По данным следствия, он был одним из тех, кто получал взятку в виде угля от сотрудников компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Двум работникам «Листвяжной» — Илье Смирнову и Артему Чашкину — суд в том же году назначил по четыре года лишения свободы условно. Они были признаны виновными «в организации нарушения другим лицом правил эксплуатации автоматизированной системы управления предприятия критической инфраструктуры РФ». Речь идет о внесении инспекторами Ростехнадзора в архив базы данных недостоверных сведений о проверке шахты 18 ноября 2021 года.

В мае 2024 года суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего главного инженера шахты «Листвяжная» Анатолия Лобанова. По данным следствия, с июня по ноябрь 2021 года он нарушил правила эксплуатации автоматизированной системы управления АГК «Микон III». Она предназначена для непрерывного измерения в горных объектах объемной доли метана и других опасных газов

Как следует из материалов дела, Анатолий Лобанов «использовал свое служебное положение, чтобы исключить или свести к минимуму возможность остановки шахты в условиях недопустимой загазованности».

Почему Михаилу Федяеву дали условный срок

Владелец холдинга «СДС» Михаил Федяев являлся главным выгодоприобретателем от деятельности шахты «Листвяжная», но он не был при этом ее непосредственным управляющим, отметил в разговоре с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. Этим нюансом и может объясняться логика суда, приговорившего собственника «Листвяжной» к самому мягкому — условному — наказанию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Тонкости управления операционной деятельностью шахты могли быть ему недоступны и непонятны в силу отсутствия профильного образования и практики, — сказал адвокат. — Эти же критерии напрямую обязывают гендиректора заниматься контрольно-исполнительскими функциями и управленческой деятельностью. Именно гендиректор должен убеждать акционеров в необходимости приостановить деятельность шахты или любого производства, если оно связано с риском для здоровья и жизни.

Эту ответственность владельца и генерального директора путать нельзя. Даже если владелец опасного производства требует от гендиректора извлечения прибыли любой ценой, последний должен настаивать на своей позиции вплоть до отказа от своего функционала и увольнения, добавил Константин Трапаидзе. А при угрозе жизни и здоровью людей он имеет право подать на владельца заявление в правоохранительные и надзорные органы.

На практике нередки случаи вынесения гендиректору значительно более сурового приговора, нежели учредителю организации, подтвердил партнер адвокатского бюро «MILL» Даниил Горьков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

— Это вызвано во многом тем, что единоличный исполнительный орган организации в лице генерального директора осуществляет непосредственно операционное управление, в то время как учредитель часто менее погружен в деятельность организации и не принимает решений, приведших к возбуждению и расследованию уголовного дела, — сказал адвокат.

По мнению Даниила Горькова, назначенное фигурантам дела наказание отличается суровостью и является одним из наиболее показательных в своей категории. Однако осужденные топ-менеджеры «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и Антон Якутов свое наказание уже почти отбыли, обратил внимание Константин Трапаидзе.

Из пяти назначенных судом лет лишения свободы четыре они провели под арестом и фактически сразу после оглашения приговора могут подавать на УДО. Впрочем, с учетом высокого резонанса уголовного дела эти документы к рассмотрению суд может и не принять, отметил адвокат.