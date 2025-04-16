В Татарстане возбудили уголовное дело после массового отравления роллами
Следственный комитет (СК) России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Альметьевске. Об этом 16 апреля сообщили пресс-службе ведомства по региону.
Поводом для начала расследования стало заболевание кишечной инфекцией 14 человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Все они в период с 12 по 14 апреля посещали кафе, начавшее работу 11 апреля.
«По предварительным данным, посетители употребляли роллы, после чего почувствовали недомогание и обратились в инфекционную больницу», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
26 марта в инфекционную больницу Ставрополя были госпитализированы восемь подростков из Воронежского футбольного клуба. Они прибыли на детский футбольный турнир в Ставрополь, посвященный памяти Владислава Духина. В тот же день СК по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту отравления детей.