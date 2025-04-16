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В США пригрозили Китаю пошлинами до 245%

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Фото: REUTERS/Go Nakamura
dzen
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Администрация США рассматривает возможность введения пошлин в размере до 245% на импорт товаров из Китая. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Белого дома.

«В результате ответных действий Китай теперь сталкивается с тарифом до 245% на импорт в Соединенные Штаты», — сказано в сообщении на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что мера связана с обострением торгового противостояния между двумя странами.

«Более 75 стран уже обратились к нам, чтобы обсудить новые торговые сделки», — уточнили в Белом доме.

В то же время в документе подчеркивается, что индивидуальные тарифы были приостановлены для всех стран, кроме КНР.

Сроки возможного введения новых мер для Китая и их конкретные параметры пока не уточняются.

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2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза (ЕС) этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Пекин 4 апреля ввел ответные пошлины в 34% против Соединенных Штатов, после чего Вашингтон анонсировал повышение антикитайских пошлин до 104%. Позднее власти Китая приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%.

9 апреля президент Трамп заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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