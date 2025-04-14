Прокуроры в Молдавии оспорили перевод главы Гагаузии под домашний арест

Прокуратура Молдавии оспорила решение суда о переводе главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул под домашний арест. Об этом 14 апреля сообщила ее адвокат Наталья Байрам.

Она напомнила, что защита политика подала встречный протест против указанного ограничения свободы для Гуцул, требуя отменить его совсем.

«Прокуратура со своей стороны также оспорила перевод Гуцул под домашний арест. По процедуре сегодня суд первой инстанции передаст дело в Апелляционную палату, которая установит дату рассмотрения», — приводит слова адвоката ТАСС.

Байрам добавила, что введенные судом ограничения на общение и обмен сообщениями делают невозможным для главы Гагаузии полноценное исполнение своих обязанностей.

13 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Москва для реакции на ситуацию с задержанием Гуцул задействует все дипломатические ресурсы. Он также добавил, что в самой Молдавии арест политика назвали «предвыборным террором».

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. После, 9 апреля, суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест на один месяц. При этом защита считает приговор суда излишне строгим.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 3 апреля заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.