В ООН заявили о важности соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул
Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Об этом 3 апреля заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы в курсе сообщений о содержании Гуцул под стражей. Мы не в состоянии комментировать ведущееся внутри страны делопроизводство, но отмечаем важность соблюдения надлежащей правовой процедуры и верховенства закона», — приводит его слова «РИА Новости».
Дюжаррик добавил, что ООН продолжает внимательно следить за событиями в Молдавии и призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к росту напряженности.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» Гагаузии.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.