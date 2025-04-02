Право применения: судьи оставили Евгению Гуцул под арестом

Апелляционная палата Кишинева 2 апреля отклонила протест адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул, оставив ее под стражей на 20 суток. Ее обвиняют в финансовых махинациях, однако оппозиция называет это политической расправой. Адвокат Гуцул раскритиковал решение и усомнился в непредвзятости судей. В стране продолжаются протесты, задержаны и некоторые другие оппозиционные лидеры. Недовольство властями усиливается на фоне экономических проблем. Как это повлияет на Гагаузию и чего ждать от парламентских выборов 2025 года в Молдавии — в материале «Известий».

За что арестовали главу Гагаузии

Апелляционная палата Кишинева оставила под стражей главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, отклонив протест ее адвокатов. Таким образом, 20-дневный арест, наложенный ранее судьей районного суда Кишинева Сергеем Лобану, остается в силе. Параллельно прокуратура добивалась продления задержания до 30 суток, но суд этот запрос отклонил. Предлогом для таких требований были обвинения по уголовному делу о ее якобы причастности к незаконному финансированию партии «Шор» (в июне 2023 года эту политическую силу признали неконституционной). Под 20-суточный арест Гуцул отправили по подозрениям в финансовых нарушениях во время выборов главы Гагаузии в 2023 году.

Адвокат Гуцул Сергей Морару после заседания отметил, что двое из судей временно делегированы и их дальнейшая карьера зависит от решений, которые они принимают.

— Решение, которое не устраивает правительство, автоматически возвращает этих судей туда, откуда их делегировали. Один из них недавно получил новую ставку — и это не случайно. Это говорит о том, что он принимает решения не по закону, а в интересах правительства, — рассказал Морару.

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Адвокат также подчеркнул, что подобные дела уже приводили к осуждению Молдавии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ):

— Сегодня некоторые судьи не могут продвигаться по службе, потому что их решения были признаны незаконными в ЕСПЧ. Запомните имена этих троих судей, которые представляют господина Речана (премьер-министра). Они станут фигурантами будущих решений ЕСПЧ, — отметил Морару.

Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом в Стамбул, где у нее были запланированы встречи. Главу Гагаузии обвинили в нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, подделке документов и ложных заявлениях в декларациях во время избирательной кампании в Гагаузии в 2023 году.

Напомним, Гуцул стала руководителем региона весной 2023 года, победив на выборах, на которых баллотировалась от оппозиционной партии «Шор» (тогда еще не запрещенной). Она не раз критиковала центральные власти за ущемление прав автономии и выступала за укрепление связей с Россией.

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Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, а также генсеку ООН, назвав свое задержание частью «кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии». Представители прокуратуры Молдавии в ответ утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Однако последние события говорят об обратном. 26 марта в аэропорту Кишинева повестку в Национальный антикоррупционный центр получил глава партии «Шанс» Алексей Лунгу, а 31 марта оппозиционный депутат от блока «Победа» Ирина Лозовая была проговорена к шести годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор».

Протесты в Молдавии

Давление на оппозицию вызвало протесты не только в самой Гагаузии, но и в других регионах Молдавии. Волнения в стране начались 25 марта и продолжаются до сих пор. Протестующие собирались даже у посольства Молдавии в Москве. Однако недовольство граждан связано не только с арестами оппозиционных политиков. В эти же дни на улицы выходят учителя, железнодорожники и фермеры, протестуя против низких зарплат и ухудшения условий труда.

Социальное напряжение в Молдавии обострилось зимой, когда из-за прекращения транзита через Украину в стране резко выросли цены на газ и электроэнергию. Рейтинг правящей партии начал падать, но Кишинев вместо решения проблем населения выбрал линию давления на оппозицию.

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Активная апелляция к международному сообществу и массовая поддержка населения Гагаузии могут помочь в освобождении Гуцул. В Молдавии нет единства в отношении и внутриполитического курса, и внешнеполитической ориентации, заявил «Известиям» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

— Население Молдавии примерно поровну разделено между сторонниками проевропейской ориентации и румынизации Молдавии с одной стороны и сторонниками нормализации отношений с Россией, — считает политолог.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии. Ее инаугурацию 19 июля 2023 года не посетил ни один представитель центральных властей. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.

Справка «Известий» Гагаузия — это автономный регион в составе Молдавии. Его население составляет более 155 тыс. человек, большинство из которых составляют гагаузы — это тюркоязычный народ, исповедующий православие. В 1990 году местные жители провозгласили независимость. До 1994 года существовала непризнанная Республика Гагаузия. Однако в 1994-м Кишинев и Комрат подписали соглашение, республика осталась в составе Молдавии на правах автономии.

Произвол нынешних молдавских властей, конечно, может быть фактором, который в дальнейшем сыграет роль в отделении Гагаузии от Молдавии, подчеркнул Владимир Шаповалов.

— Репрессии способствуют усилению настроений народа Гагаузии на отделение от Молдавии, — заявил эксперт.

Политическая борьба в Молдавии обостряется на фоне предстоящих парламентских выборов, запланированных на 2025 год. Точная дата голосования пока не определена, но, согласно закону, оно должно пройти в период с июля по октябрь.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Молдавия — парламентская республика, и итоги этих выборов определят дальнейший курс страны. Согласно данным соцопроса iData, проведенного в начале 2025 года, правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) теряет поддержку: за нее готовы проголосовать лишь 27,2% избирателей, тогда как в декабре 2024-го эта цифра составляла 29,8%.

Резкое падение рейтинга власти, давление на оппозицию и массовые протесты — это делает ситуацию в стране всё более нестабильной. Вопрос в том, готов ли Кишинев перейти к диалогу с недовольными или выберет путь дальнейших репрессий.

Кроме того, значительная часть население выступает против антироссийской политики Кишинева. Выразителями этой позиции избирателей является оппозиция в лице блока «Победа», Блока коммунистов и социалистов, а также некоторых других политсил.

В конце марта министерство иностранных дел Молдавии сообщило, что объявило трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата из-за того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. Молдавия после начала СВО также присоединилась к антироссийским санкциям.