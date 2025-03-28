Суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул на 20 суток

Суд в Кишиневе 28 марта принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток. Об этом сообщает журналист «Известий».

«Сегодня обезглавили Гагаузскую автономию», — заявила Гуцул после выхода из суда.

Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.

Ранее сообщалось, что главе Гагаузии предъявили обвинения, которые связаны с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. При этом, как отметил адвокат Гуцул Наталья Байрам, прокуроры не смогли обосновать в суде ее арест.

«Из тех материалов, которые предоставил прокурор, защита доказала в суде, что нет ни одного основания, ни одного доказательства или довода для ареста или лишения свободы Евгении Гуцул», — сказала Байрам ТАСС.

Сторона защиты утверждает, что для задержания главы в аэропорту Кишинева и ее содержания под стражей не было никаких правовых оснований.

В этот же день стало известно, что прокуроры запросили для задержанной главы Гагаузии 30 суток ареста. Сообщалось, что заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме. У здания собрались представители оппозиционного в Молдавии блока «Победа» и их сторонники, чтобы поддержать главу Гагаузии.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры попросят суд поместить ее под предварительный арест.