Прокуроры Молдавии запросили для Гуцул 30 суток ареста

В Молдавии прокуроры запросили для задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул 30 суток ареста. Об этом сообщил депутат молдавского парламента Вадим Фотеску в пятницу, 28 марта.

Сообщалось, что заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул проходит в закрытом режиме. У здания собрались представители оппозиционного в Молдавии блока «Победа» и их сторонники, чтобы поддержать главу Гагаузии.

«Прокуратура извратилась до такой степени, что подала два запроса на арест Евгении Гуцул на 30 суток. Первый запрос сегодня будет рассмотрен здесь, в суде сектора Чеканы. И второй запрос — на те же самые 30 суток — будет рассмотрен в 14:00 (15:00 мск) в суде сектора Буюканы», — цитирует «РИА Новости» выступавшего перед собравшимися Фотеску.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

Позднее главу Гагаузии доставили в Национальной антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время Гуцул предъявят официальные обвинения по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов, прокуроры попросят суд поместить ее под предварительный арест.

Накануне в Telegram-канале Гуцул было опубликовано заявление, в котором говорилось, что прокуроры уже подготовили в отношении нее новый судебный запрос на арест без правовых и фактических причин.