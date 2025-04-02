Гуцул призвала генсека ООН обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг региона.
«Уголовное дело против меня — это не просто нападки на конкретного политика, а преднамеренная попытка лишить Гагаузию ее законно избранного руководства», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» Гагаузии. Она добавила, что молдавские власти действуют безнаказанно и уверены, что их действия не встретят сопротивления на международной арене.
Глава Гагаузии попросила у генсека ООН не оставаться равнодушным к ситуации, поддержать гагаузский народ и встать на защиту автономии.
1 апреля Гуцул обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, заявив, что ее незаконное задержание молдавскими властями является частью кампании по ликвидации автономии.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.