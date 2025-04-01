Глава Гагаузии Евгения Гуцул 1 апреля обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, заявив, что ее незаконное задержание молдавскими властями является частью кампании по ликвидации автономии.

«Мое незаконное задержание — лишь часть кампании по ликвидации нашей автономии», — говорится в обращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

По ее словам, закон в Молдавии превратился в «оружие в руках власти», что является «началом конца правосудия».

Гуцул подчеркнула, что Гагаузская автономия не стремится к конфронтации. По ее словам, регион хочет «сохранить законное право на особый правовой статус» в Молдавии.

Глава Гагаузии отметила, что внимание Вэнса к ситуации может предотвратить эскалацию напряженности в регионе. Башкан выразила надежду на содействие американской стороны, назвав политическую оценку происходящего институтами Вашингтона чрезвычайно важной.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Этот срок оказался на 10 дней меньше, чем запрашивали прокуроры.

Блок «Победа», в свою очередь, выразил категорический протест против решения суда оставить главу Гагаузской автономии под стражей на 20 дней и назвал это спланированным шагом к усилению давления на несогласных.