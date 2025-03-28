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Блок «Победа» выразил категорический протест против ареста Гуцул на 20 дней

Блок «Победа: дело против главы Гагаузии носит характер расправы над оппозицией
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
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Оппозиционный блок «Победа» выразил категорический протест против решения суда оставить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под арестом на 20 дней. Соответствующее заявление 28 марта опубликовано в Telegram-канале политической силы.

Представители «Победы» считают это решение недопустимым в правовом государстве — оно является спланированным шагом к усилению давления на несогласных.

«Дело против башкана Гагаузии с самого начала носит характер открытой расправы над оппозицией», — говорится в сообщении.

В политическом блоке добавили, что тысячи людей по всей стране вышли на улицы в знак поддержки Гуцул, что является настоящим референдумом о доверии. Отмечается, что люди устали от произвола и больше не боятся называть вещи своими именами.

«Эта борьба не только за свободу Евгении Гуцул, но и за право каждого гражданина на справедливость, достоинство и голос», — указали в «Победе».

Там добавили, что представители зарубежных стран также выразили поддержку главе Гагаузии.

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В этот день суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.

Прокуроры запрашивали для задержанной главы Гагаузии 30 суток ареста. Заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул прошло в закрытом режиме.

О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.

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