Блок «Победа» выразил категорический протест против ареста Гуцул на 20 дней
Оппозиционный блок «Победа» выразил категорический протест против решения суда оставить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул под арестом на 20 дней. Соответствующее заявление 28 марта опубликовано в Telegram-канале политической силы.
Представители «Победы» считают это решение недопустимым в правовом государстве — оно является спланированным шагом к усилению давления на несогласных.
«Дело против башкана Гагаузии с самого начала носит характер открытой расправы над оппозицией», — говорится в сообщении.
В политическом блоке добавили, что тысячи людей по всей стране вышли на улицы в знак поддержки Гуцул, что является настоящим референдумом о доверии. Отмечается, что люди устали от произвола и больше не боятся называть вещи своими именами.
«Эта борьба не только за свободу Евгении Гуцул, но и за право каждого гражданина на справедливость, достоинство и голос», — указали в «Победе».
Там добавили, что представители зарубежных стран также выразили поддержку главе Гагаузии.
В этот день суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.
Прокуроры запрашивали для задержанной главы Гагаузии 30 суток ареста. Заседание суда в Кишиневе по мере пресечения Гуцул прошло в закрытом режиме.
О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. В блоке «Победа» сообщили, что глава Гагаузии должна была улететь в Стамбул, где у нее планировались встречи. По данным генпрокуратуры Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.