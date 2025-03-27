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«Молдова сегодня на грани исчезновения»

Лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу — о борьбе правящих сил с оппозицией, аресте политиков и протестах в республике
Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
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Власти Молдавии пытаются запугать оппозицию в преддверии парламентских выборов, заявил «Известиям» лидер правящей партии «Шанс» Алексей Лунгу, которого не выпустили из страны 27 марта. Накануне в аэропорту задержали башкана Гагагузии Евгению Гуцул. По словам Лунгу, власти хотят сместить главу автономии перед голосованием, поскольку на президентских выборах в 2024-м в Гагаузии за Майю Санду проголосовали меньше 3% населения. О противостоянии Кишинева и Комрата, перспективах диалога власти и оппозиции, а также о протестах в республике — в эксклюзивном интервью Алексея Лунгу.

«Мы через очень короткий период узнаем дату парламентских выборов»

— Расскажите, что произошло сегодня?

— Я приехал в аэропорт на пару часов раньше, отдал документы, дал билет. У меня должна была быть встреча сначала в Стамбуле с товарищем, и после этого я планировал участвовать в Москве на форуме стран СНГ. Погранполиция сказала, что они должны провести легальный дополнительный досмотр. Я показал им, что у меня нет ничего запрещенного, пошел в зал ожидания. Мне должны были принести паспорт и вернуть билет. Через полчаса ожидания подошел другой работник погранполиции и сказал, что они должны провести второй досмотр. После второй проверки кто-то подошел, и сказал: «Эта информация пока что не публичная, но вы сегодня никуда не вылетите».

Выборы в Молдавии
Фото: Global Look Press/Grigorepopescu

После моих вопросов мне сказали, что приедут представители Национального антикоррупционного центра и вручат мне повестку. Вся эта процедура длилась где-то два часа. Самолет вылетел без меня. Мне сначала вручил повестку в Национальный антикоррупционный центр представитель погранполиции, потом через несколько минут все-таки приехал и представитель НЦБК. Никаких объяснений не было. У меня на сегодняшний день нет никакого юридического статуса, нет никакого розыска, запретов.

Самое интересное — это то, что повестка была распечатана сегодня утром. Появляется вопрос, почему меня не вызвали раньше? Почему сегодня, когда я просто должен был вылететь по своим делам?

Я никуда не хочу бежать. Я ни в чем не виноват.

— Есть ли какие-то обновления по аресту Евгении Гуцул и поддерживаете ли вы с ней контакт?

— Я пока ничего не знаю и не хочу что-то говорить. Знаю, что прокуроры запросили у судьи 30 суток ареста.

Глава Гагагузии Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул

Фото: ТАСС/Денис Бочаров

— Почему, по вашему мнению, задержание произошло именно сейчас?

— Это происходит именно сейчас, так как мы через очень короткий период узнаем дату парламентских выборов. И вот наша власть готовится к борьбе с сильными оппозиционными силами. Это просто борьба с нами, с оппозицией. Это ясно каждому гражданину Молдовы, который понял, что у нас на сегодняшний день фашистское захваченное государство. Всех нас не закроют, мы будем бороться до конца.

И все, что началось со вчерашнего дня, когда задержали Башкана Гагаузии Евгению Гуцул — это сущность нынешней власти, которая боится. Сейчас грядут очень важные перемены, после которых их место будет в заключении, они это понимают.

У нас на сегодняшний день достаточно доказательств, что в Республике Молдова власть узурпировали, власть захвачена «ОПГ PAS» (PAS — правящая Партия «Действие и солидарность». — Ред.), которая была финансирована ОПГ, USAID и другими западными преступных организациям.

Но не запугают, поэтому мы будем бороться до конца. А конец один — смена власти и приход к власти здоровой политической силы, которая не будет воровать бюджетные деньги, не будет жить на откатах из западных кредитов.

Газовые трубы
Фото: РИА Новости/стрингер

На сегодняшний день Молдова — это беднейшая европейская страна с самыми высокими ценами на газ, на продовольственные продукты и другие. Мы на сегодняшний день позорище европейского континента. И если кто-то считает, что вот это и есть модель интеграции в Евросоюзе, то значит интеграция в Евросоюз означает исчезновение страны и разрушение всего демократичного.

Президент Молдовы боится. Евгения за очень короткий период стала и вправду лидером юга Республики Молдова и ее поддерживают очень много людей. Поэтому и начался этот беспредел. В Гагаузии есть и предатели, которые работают с PAS, и которые очень сильно хотят увидеть Евгению снятой с должности башкана. Это нужно для того, чтобы PAS поставила лояльных к ней гагаузов на роль главы автономии.

«В этом году парламентские выборы пройдут совсем по другим законам»

— Насколько вообще успешными могут быть попытки властей ограничить работу оппозиции перед голосованием?

— Они меняют правила игры во время игры. У меня есть призыв к остальным оппозиционным партиям: не кокетничать с PAS. Я призываю все здоровые силы не поддаваться искушению и рядом с нами бороться до конца за права граждан Республики Молдова, за права Евгении Гуцул, за права всей нашей страны. Молдова сегодня на грани исчезновения. Мы экономически исчезаем, мы социально исчезаем, у нас пустеют села, города.

У нас разрушены заводы, которые до 2019 года работали. От нас уезжают инвесторы, которые открывали тысячу рабочих мест в Республике Молдова. Мы на сегодняшний день из сельскохозяйственной страны стали страной, которая импортирует фрукты и овощи из Греции, Кипра, Турции.

Парламент Молдавии
Фото: РИА Новости/Родион Прока

— Какие меры будет предпринимать блок «Победа», в который входит ваша партия?

— Уже есть несколько дел в Европейском суде по правам человека, мы будем бороться до конца, потому что если мы сейчас опустим руки, то и у наших граждан надежд не будет. Мы будем оспаривать все решения, требовать справедливости. Кроме этого, мы потребуем возмещения ущерба морального, социального.

И я еще верю, что в этом году парламентские выборы пройдут совсем по другим законам и правилам. Лидер PAS получат по шапке и от Запада, и от Востока. Молдова на пересечении двух больших цивилизаций — западной и восточной. И те западные кураторы, которые до сих пор крышевали PAS, уходят. Поэтому те, которые на сегодняшний день в ЦИКе, в прокуратуре, в юстиции, остаются потихонечку без покровителей. Напомню, до нынешнего дня в Республике Молдове нет посла США.

«Протесты обязательно возобновятся»

— Кишинев намерен ввести в Гагазуии чрезвычайное положение и установить внешнее управление, заявляла Евгения Гуцул. Что это означает на практике и насколько это законно?

— Все, что противоречит Конституции, у нас уже узаконено. Во-первых, мы увидим, кто предатель Гагаузии, когда PAS назначит кого-то вместо башкана Гагаузии. Правящая партия пытается отдать территориальную автономию в руки марионетки. Эта марионетка должна будет показать результат на парламентских выборах. И они просто должны сделать все, что угодно, чтобы в Гагаузии ПАС, который вообще не имеет большинство, получило очень хороший результат. Это и есть основная цель. Поэтому эта чрезвычайная ситуация будет внедрена именно для смены администрации Гагаузии.

Также у нас была Приднестровская война. Это должно стать уроком для тех, кто сегодня занимаются целостностью Республики Молдова.

Молдавия
Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Если они хотят сохранить страну в целостности и сохранности, они должны задуматься. Попытка Кишинева задушить Тирасполь газовым шантажом не прошла, мы все это увидели. И если бы до этого газового кризиса еще могли как-то подумать, что берега сближаются, и мы все-таки решим весь этот конфликт, то газовый конфликт показал совсем обратное. То же самое на сегодняшний день и с Комратом.

— Как вы думаете, выйдут ли жители Молдавии на протесты?

— Протесты обязательно возобновятся, и у нас есть сила, мы доказали не один раз, что мы умеем сплотить весь народ, и за нами люди идут. Они уже понимают, что если вышли железнодорожники, если бы вышли сельскохозяйственники и представители других отраслей, то у нас уже есть сила и вправду поднять народ и доказать правящей партии, что Республика Молдова — не их страна и не их кошелек.

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