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Суд в Кишиневе постановил перевести Гуцул под домашний арест

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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Суд в Кишиневе 9 апреля вынес постановление о переводе главы Гагаузии Евгении Гуцул под домашний арест.

По словам адвоката политика Натальи Байрам, срок меры пресечения составит 30 суток. Юрист добавила, что защита считает приговор суда излишне строгим.

«Мы <...> будем незамедлительно подавать апелляцию. Считаем данную меру пресечения необоснованной и чрезмерно строгой. Будем добиваться полного освобождения», — сказала адвокат в беседе с «РИА Новости».

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В этот же день адвокат Гуцул Сергей Морару заявил, что после заседания сторона обвинения не предоставила в суде доказательств вины главы Гагаузской автономии, поэтому ходатайство прокуроров по поводу продления ареста главы Гагаузии еще на 20 дней является безосновательным.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.

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