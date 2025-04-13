В МИД РФ отреагировали на ситуацию с арестом Гуцул

Москва для реакции на ситуацию с задержанием главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул задействует все дипломатические ресурсы. Об этом 13 апреля сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — сказал Полищук в интервью «РИА Новости».

Он также добавил, что в самой Молдавии арест Гуцул назвали «предвыборным террором».

Кроме того, Полищук отметил, что Россия обратилась к представителям организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы они отреагировали на действия властей Молдавии.

9 апреля суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест. Срок меры пресечения составит 30 суток. При этом защита считает приговор суда излишне строгим.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.

3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.