Важнейший день 14 апреля — Великий понедельник: что строго нельзя делать, приметы

Неделя перед Пасхой называется Страстной. В это время православная церковь вспоминает о последних днях земной жизни Иисуса Христа, а пост становиться особенно строгим. Открывает Страстную седмицу Великий понедельник, в 2025 году выпадающий на 14 апреля. О смысле, традициях и запретах этого дня читайте в материале «Известий».

14 апреля — Великий понедельник Страстной седмицы

Богослужения первых двух дней Страстной недели посвящены не столько событиям, предваряющим Воскресение Христа, сколько его последним проповедям и наставлениям для апостолов. В Великий понедельник в храмах звучат притчи о бесплодной смоковнице и злых виноградарях. Также в этот день верующие вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа.

История бесплодной смоковницы рассказывается в Евангелиях. По преданию, после торжественного входа в Иерусалим Иисус покинул город и провел ночь в Вифании, где располагался дом праведного Лазаря. На обратном пути Сын Божий проголодался и подошел к росшей у дороги смоковнице (фиговое дерево), но на ее ветвях не было ни одного плода, так как сезон собирания смокв еще не наступил. Тогда Спаситель произнес: «Да не будет же от тебя плода вовек!», и дерево тут же засохло.

Многих удивляет необоснованная жестокость, проявленная Христом по отношению к смоковнице. Однако богословы подчеркивают, что этот поступок во многом носил символический характер. Иоанн Златоуст, живший в IV–V веках, поясняет, что за всё время пребывания на земле Сын Божий ни разу никого не наказывал, но ему было необходимо продемонстрировать пример божественного правосудия. И хотя Спаситель мог уничтожить любого своего гонителя, он предпочел показать свой гнев на неодушевленном дереве.

Смоковница также воспринимается как аллегория человеческой души. Верующий должен быть готов к встрече с Богом каждую секунду своей жизни, ведь никто не знает, сколько времени ему отпущено. И после окончания земного пути важно, чтобы душа не оказалась пустой и бесплодной, как смоковница из притчи.

После совершения чуда со смоковницей Иисус пришел в Иерусалимский храм и начал там проповедовать. Иудейские первосвященники вступили с ним в спор, надеясь поймать оппонента на слове и опозорить. Тогда Спаситель рассказал притчу о злых виноградарях, которые отказались отдавать урожай владельцу виноградника и убили всех его посланников, включая сына своего работодателя. После этого Христос спросил, что сделает хозяин с такими работниками, и первосвященникам пришлось признать, что по закону им положено суровое наказание.

Считается, что виноградари — это иудеи, которым Господь поручил хранить веру в Него. Однако они постоянно нарушали данные им заповеди, а также убивали пророков и праведников, предупреждавших о последствиях отступничества.

Помимо этого, в Великий понедельник вспоминают историю о предательстве братьями Иосифа, сына Иакова и правнука прародителя еврейского народа Авраама. По легенде, он с самого детства обладал даром видеть вещие сны. Старшие братья позавидовали младшему и продали его египетским работорговцам за 20 сребреников. Отцу же сказали, что мальчика разорвал дикий зверь.

Однако юноша не пропал в чужой стране — благодаря своему уму он смог стать приближенным фараона. Много лет спустя, во время продолжительного голода, братья-предатели прибыли в Египет, чтобы купить зерно. Иосиф мог бы легко погубить своих обидчиков, но вместо этого простил их и спас от голодной смерти.

Считается, что Иосиф — прообраз Христа, которому также предстояло пережить предательство собственного ученика, падение на самое дно и возвышение. Как и его ветхозаветный предшественник, Иисус проявил милосердие по отношению к тем, кто предал его и подверг мучениям.

Также в Великий понедельник в храмах совершают чин мироварения — ритуал изготовления ароматического масла для богослужений. В России его варят только в одном месте — малом соборе Донского монастыря в Москве. Миро делают на протяжении трех дней, освящают в Великий четверг и отправляют во все епархии Русской православной церкви.

Что нельзя делать в Великий понедельник

Страстная неделя — время усиленной молитвы и покаяния. Начиная с Великого понедельника, верующим следует отказаться от шумных застолий, вечеринок и праздных развлечений, чтобы уделить как можно больше внимания подготовке к Пасхе. Любые светские празднования, выпадающие на этот день, лучше перенести на другую дату.

Как и в другие православные праздники, в Великий понедельник возбраняются конфликты, ссоры, бранные слова. Верующим важно сохранять ясность ума и самообладание, ведь негативным эмоциям не место на светлом торжестве. Вместо того чтобы тратить свои силы на гнев, зависть и обиду, лучше направить усилия на благотворительность, чтение Евангелия, посещение храма.

В Великий понедельник церковь не проводит обряд венчания, так как это время строгого поста. На гражданскую регистрацию брака в загсе ограничение не распространяется, однако тем, кто хочет сочетаться христианским браком, придется подождать до Красной горки (27 апреля в 2025 году).

Также в этот день не следует посещать кладбища. Страстная неделя нужна для подготовки к Пасхе, а для поминовения усопших в православном календаре есть специальные даты.

Что можно есть в Страстной понедельник перед Пасхой в 2025 году

Во время Страстной недели верующие соблюдают самый строгий пост. До Пасхи нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. При этом с понедельника по среду рекомендуется придерживаться сухоядения, то есть употреблять в пищу продукты, которые не прошли термическую обработку. Исключение — постный хлеб. Помимо этого, нельзя добавлять в пищу растительное масло.

В Великий понедельник можно есть свежие овощи и фрукты, салаты без заправки, орехи, семена, овощные-супы пюре, не требующие варки, тушения и обжаривания ингредиентов. Также разрешены мед, растительные виды молока и травяные настои.

Великий понедельник: народные приметы 14 апреля

На Руси с Великим понедельником связывали различные приметы и суеверия. Незамужние девушки гадали на суженого, выглядывая в окно. Если первым им на глаза попадался мужчина, ждали скорой свадьбы, молодая женщина предвещала здоровье, а старушка — болезнь. Обращали внимание и на животных: кошка считалась предвестницей богатства, собака — печали, птица же сулила хорошие новости.

В Великий понедельник девушки бросали в кувшин серебряные монетки или украшения, а затем умывались водой из него. Верили, что это поможет сохранить молодость и красоту.

Следили в праздник и за погодой. Теплый солнечный день говорил о хорошем урожае летом, а безоблачное небо воспринимали как верный знак того, что все заключенные за год браки будут крепкими и счастливыми.

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