Вербное воскресенье: какого числа у православных в 2025 году, духовный смысл праздника

Последнее воскресенье перед Пасхой имеет для верующих особое значение. Это день Входа Господня в Иерусалим, больше известный в народе как Вербное воскресенье. В 2025 году праздник приходится на 13 апреля. «Известия» рассказывают читателям об истории и значении торжества.

Вербное воскресенье: какого числа в 2025 году

Праздник входит в число двунадесятых — главных в христианстве. В основе торжества лежит история прибытия Иисуса Христа в Иерусалим. После чудесного воскрешения Лазаря слава о могуществе Сына Божьего разнеслась по округе, и в столице Израиля его встречали как царя земного. Подробнее о возвращении Лазаря к жизни и празднике Лазаревой субботы можно прочесть в отдельном материале «Известий».

В Иерусалим мессия прибыл верхом на осле, в простых одеждах. Жители города верили, что Христос освободит их от гнета римлян, и встречали его с почестями, бросая под ноги пальмовые ветви. В жарких странах пальмовые ветви до сих пор остаются символом праздника, но в России вместо пальмы стали использовать вербу — одно из самых первых растений, распускающихся весной.

Вход Господень в Иерусалим: значение и духовный смысл

Ветвями вербы верующие начинают запасаться накануне праздника или за несколько дней до. Вербу принято освящать в церкви и украшать ею дом — считается, что ветви растения принесут благословение. Также существует обычай слегка похлопать прутиком по плечу близкого человека на удачу.

Выкидывать освященную вербу после праздника не принято — ее закапывают в землю или сжигают. Если верба стоит в воде несколько дней, она может пустить корешки, и тогда ее можно посадить во дворе.

Христиане посещают службу в церкви, которая начинается со всенощного бдения и продолжается утренней Божественной литургией. Также многие верующие в Вербное воскресенье посещают кладбища, прибираются на могилах и оставляют там веточки вербы.

Вербное воскресенье в 25 году: традиции праздника 13 апреля

Вербное воскресенье предшествует Страстной неделе, на которой ограничения становятся еще строже. Поэтому в праздник допускается горячая пища, блюда из рыбы, но мясо, яйца и молоко остаются под запретом.

В день Входа Господня в Иерусалим надлежит воздержаться от физического труда, тяжелых домашних хлопот, помимо готовки. Неуместно устраивать шумные празднества, застолья, справлять свадьбу.

Светлый праздник не должен сопровождаться руганью, бранными словами, конфликтами. Напротив — нужно быть добрыми и щедрыми к окружающим, не отказывать просящим и заниматься благотворительностью.