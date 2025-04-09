Великий понедельник Страстной недели: чтение Евангелия, приметы, что нельзя делать

Великий понедельник — первый день Страстной, или Великой седмицы, знаменующей завершение Великого поста и скорое наступление Пасхи. Православные верующие в эти дни вспоминают ключевые библейские события, страдания Иисуса Христа в последние дни земной жизни, а также готовятся к Воскресению Христову — Пасхе. Каждый день проходит особая служба, имеющая особый смысл. Подробнее о Страстной неделе, приметах Великого понедельника, а также о церковных службах — в материале «Известий».

Страстная неделя в 2025 году: от Великого понедельника до Пасхи

Страстная неделя (или седмица) является последней неделей Великого поста, который в 2025 году начался 3 марта. Вслед за ней наступает главный христианский праздник — Пасха, которая выпадает на 20 апреля.

Каждый день Страстной седмицы называется Великим, в храмах ведутся самые величественные и торжественные службы в году. Эти службы посвящены последним дням земной жизни Иисуса Христа, однако в первые два дня, Великий понедельник и Великий вторник, напоминают о последних проповедях Христа, его притчах, а также ветхозаветных историях, которые подводят верующих к событиям последних дней жизни Спасителя.

В дни Страстной седмицы не празднуют дни святых и не поминают умерших. Кроме того, на протяжении всего Великого поста не проводятся венчания и крещения, все обряды посвящены подготовке к Пасхе. Само же слово «страсть» в церковном языке означает страдания, соответственно, всю последнюю неделю поста вспоминаются страсти (страдания) Господни.

В этом году Страстная седмица начнется 14 апреля и завершится 19 апреля.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Великий понедельник. На службах вспоминают страдания ветхозаветного Иосифа и проклятие Господом бесплодной смоковницы.

Великий вторник. Православные вспоминают последнюю проповедь Иисуса в Иерусалимском храме, после которой его захотели лишить жизни.

Великая среда. Вспоминается день предательства Христа Иудой за 30 сребреников.

Великий четверг. Также называется Чистым. В этот день на богослужении вспоминают Тайную вечерю и данное таинство причастия.

Великая пятница. Скорбный и траурный день, посвященный распятию Спасителя и его смерти на кресте.

Великая суббота. День погребения Иисуса Христа и его сошествия в ад. Традиционно в этот день в храмах начинают освящать пасхальные угощения: куличи, яйца и творожные пасхи.

Великое Воскресение Христово (Пасха). Воскрешение Иисуса Христа, главный праздник верующих.

Великий понедельник – 2025: что это значит в церковной жизни

В 2025 году Великий понедельник приходится на 14 апреля, на службе в этот день вспоминают несколько библейских сюжетов.

Страдания Иосифа Прекрасного, проданного братьями в рабство. Ветхозаветный Иосиф был одним из 12 сыновей Иакова и с детства видел во сне события, которые должны сбыться наяву. Однажды он рассказал своей семье, что увидел во сне, как все кланялись ему. Иосиф был любимым сыном, поэтому братья завидовали ему и решили продать в рабство. Таланты и смирение Иосифа помогли ему не только прославиться на весь Египет, но и спасти людей в дни великого голода. Иосиф смог простить своих братьев. В его страданиях Церковь видит прообраз страданий Христовых. В конечном торжестве Иосифа и его возвышении в Египте предсказывается и Воскресение Христово и Его победа над миром. Подобно Иосифу, простившему братьев и питающему их земными благами, Христос примиряет с собой человечество, причащая верующих своими телом и кровью, символами которых в христианстве стали хлеб и вино.

Фото: commons.wikimedia.org Проклятие смоковницы

Проклятие бесплодной смоковницы. В Евангелии от Луки рассказывается о смоковнице (инжире), которая, несмотря на богатую листву, не приносила урожай. Смоковница символизирует нераскаявшуюся и не приносящую духовных плодов душу человека, живущего без веры, молитвы и добрых дел. Не увидев на дереве плодов, Христос явил чудо: в один миг дерево засохло. Оно стало предупреждением для безбожников, не пытающихся взрастить в себе плоды духовные. Примечательно, что первые люди, Адам и Ева, согласно Библии, сделали себе одежду именно из листьев смоковницы.

Что нельзя делать в Великий понедельник, народные приметы

С Великого понедельника начинается подготовка к Пасхе. До четверга верующие прибирают дом, занимаются домашними делами на неделю вперед, чтобы освободить последние дни перед Пасхой для духовного очищения и сострадания. В Великий понедельник не рекомендуется начинать новые дела — считается, что они будут обречены на неудачу. Этот день также не время для заключения деловых соглашений и важных финансовых операций. Приметы гласят, что в этот день любые попытки изменить жизнь сталкиваются с непреодолимыми сложностями или становятся причиной череды нежелательных событий.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На Великий понедельник сохраняются ограничения в пище: готовить блюда в этот день можно без растительного масла.

Также существуют и народные примеры на Великий понедельник:

— теплая и ясная погода сулила богатый урожай;

— птица, подлетевшая и севшая на окно, — к добрым вестям или знакомству;

— девушки считали, что умыться до рассвета — весь год быть здоровой;

— выбросить сломанные и ненужные вещи — привлечь в дом удачу, благополучие и достаток.

Великий понедельник 14 апреля: служба в церкви и Евангелие дня

Верующие в Великий понедельник посвящают себя молитвам и покаянию, размышляя о жертве Иисуса ради людей, а также о страданиях, которые он испытал, чтобы принести спасение.

Согласно расписанию богослужений храма Христа Спасителя в Москве, 14 апреля пройдут две службы. В 8:00 состоится исповедь и литургия Преждеосвященных Даров, а в 17:00 — утреня Страстной седмицы. В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе в 8:00 начнутся часы, изобразительные, а затем литургия Преждеосвященных Даров, в 16:45 пройдут утреня и 1-й час.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В первые три дня Страстной седмицы проводятся последние в году литургии Преждеосвященных Даров. В настоящие дни в большинстве храмов служба проходит утром, однако в некоторых приходах бывает и вечером. Точное расписание нужно уточнять в конкретном храме.