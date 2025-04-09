Великий вторник — важный день Страстной седмицы: молитвы, приметы, что нельзя делать

Наступает второй день Страстной седмицы, Великий вторник. В этот день верующие вспоминают проповеди Иисуса Христа, произнесенные им в Иерусалимском храме и вне его, в том числе евангельскую притчу о десяти девах и талантах. Таким образом церковь призывает в бодрствованию духа и делам милосердия. Подробнее о Великом вторнике, притчах, церковных службах и запретах в этот день — в материале «Известий».

Великий вторник Страстной седмицы в 2025 году

Великий вторник — второй день Страстной седмицы, которая в 2025 году продлится с 14 по 19 апреля. В эту неделю завершается Великий пост и наступает Светлое Христово Воскресение — Пасха.

Каждый день Страстной недели носит название Великого, поскольку она посвящена последним дням земной жизни Спасителя, его страданиям (страстям) и смерти. Однако в первые два дня церковь вспоминает не сами события, предшествующие Воскресению, а последние проповеди и притчи Христа и важные ветхозаветные истории, которые готовят верующих к покаянию.

Священнослужители на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в четверг Страстной седмицы Фото: РИА Новости/Максим Блинов

На Страстную седмицу в церкви не празднуют дни святых, а также не поминают умерших. В первые три дня совершается аллилуйное богослужение с Литургией преждеосвященных даров — в следующий раз она прозвучит только в 2026 году.

Что произошло в Великий вторник Страстной недели по Евангелию

На Великий вторник православные верующие вспоминают о последней проповеди Спасителя и его напутствиях, которые описаны в Евангелии от Матфея, а также о Страшном суде. Именно в этот день на службе звучат слова «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». В конце проповеди Христос рассказал ученикам притчи о Втором пришествии, о десяти девах и о талантах (денежная единица).

Обличение Иисусом фарисеев и книжников в Иерусалиме. Фарисеи и саддукеи — это разные течения иудаизма, а книжники переписывали свитки Священного Писания. Все они были уважаемыми людьми, но Иисус в своих проповедях обвинил их в лицемерии и непорядочности. После этого первосвященники решили хитростью казнить Спасителя, задавая ему провокационные вопросы. Так, вопрос, стоит ли жителям Иудеи (провинция, покоренная Римской империей) платить налоги Цезарю, был с подвохом. Фарисеи рассчитывали, что при утвердительном ответе Иисус потеряет доверие верующих, а при отрицательном — его можно будет обвинить в разжигании бунта и затем казнить. Но он ответил: отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу, что означает «каждому по заслугам».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Еще одной притчей стала история о десяти девах, отсылающая к свадебному обычаю того времени. Согласно сказанию, десять дев, подружек невесты, ждали появления жениха. Пятеро из них, названных разумными, заранее подготовили достаточное количество масла для светильников, а неразумные остались практически без него к моменту прихода жениха и были вынуждены отлучиться, чтобы купить еще. Но по возвращении они не смогли попасть в брачный чертог, так как дверь была уже закрыта. Под маслом в притче подразумеваются добродетели, а сама притча призывает верующих к духовному бодрствованию. Брачный пир символизирует второе пришествие Спасителя, который в притче показан женихом. Неизвестно, когда оно наступит, но важно быть готовыми.

Притча о талантах. Еще один сюжет Великого вторника повествует о правителе, который перед своим отъездом раздал троим слугам по серебряному таланту, и двое смогли приумножить свое имущество, пустив деньги в дело, а третий закопал его и не стал трудиться. По возвращении правитель поинтересовался, как слуги распорядились даром, и похвалил первых, а последнего наказал. Смысл притчи заключается в том, что каждый должен будет ответить за свои дела, когда наступит Страшный суд. Отсюда же происходит крылатое выражение «зарывать талант в землю».

Великий вторник – 2025: что нельзя делать, что можно есть

Страстная неделя для верующих является временем духовного очищения и сострадания, поэтому в любой день под запретом ссоры и обиды. На протяжении всего Великого поста не венчают и не крестят, также не рекомендуется устраивать пышные праздники.

В миру первые четыре дня Страстной недели отводили домашним делам, а вторник посвящали одежде: порванное чинили, изношенное выкидывали и покупали новое: считалось, что такая одежда прослужит долго. Также в этот день начинали продумывать пасхальные угощения и покупать продукты. Делать это ранее вторника считалось плохой приметой.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Помимо бытовых, в народе были популярны и погодные приметы. Если вторник выдался дождливый — будет большой урожай грибов, а если погода ясная — хорошо будет расти пшеница.

Во вторник Великого поста продолжались суровые ограничения в еде. Среди продуктов, которые разрешены: овощи и фрукты, крупы, макаронные изделия, мед, орехи. Под запретом остаются мясо, яйца, рыба и молочные продукты. Во вторник запрещено также и использование растительного масла. Для священнослужителей пищевые ограничения строже. При этом больные, немощные и путешественники от поста освобождаются.

Великий вторник 15 апреля 2025 года: молитвы, богослужение

Верующие в Великий вторник, как и в другие дни Страстной седмицы, много времени отводят молитвам, размышляя и вспоминая о жертве Иисуса ради людей, а также о его страстях.

Согласно расписанию богослужений храма Христа Спасителя в Москве, 15 апреля пройдут две службы: в 8:00 — исповедь и Литургия преждеосвященных даров, а в 17:00 — утреня Страстной седмицы.

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга в 8:00 начнутся часы, изобразительны и Литургия преждеосвященных даров, а в 16:45 — утреня и 1-й час.