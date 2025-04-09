Временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Калуги
В аэропортах Внуково и Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково (код ИКАО: UUWW) и Калуга (Грабцево; UUBC)», — говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
По его информации, ограничения были введены для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения самолетов гражданской авиации.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 22:47 (по мск)», — сообщили «Известиям» в пресс-службе аэропорта Внуково.
Кореняко 8 апреля сообщал, что в аэропортах Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на работу. Позже он заявил, что ограничения были сняты.