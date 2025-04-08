Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ульяновска
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
Согласно информации в его Telegram-канале, временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в 21:15 мск.
В этот же день временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда и Саратова.