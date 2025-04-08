В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда. Об этом 8 апреля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — написал Кореняко.
Кроме того, он добавил, что такие же ограничения ввели в аэропорту Саратова. Это произошло в 20:30 мск.
Кореняко отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
4 апреля Кореняко сообщил, что в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полеты. Также ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Позднее ограничения были сняты.