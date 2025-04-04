Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом 4 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам Кореняко, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Накануне представитель Росавиации сообщил, что девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. По его данным, на запасные аэродромы ушли воздушные суда, летевшие из Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод. Рейсы на вылет, соответственно, также задерживаются.