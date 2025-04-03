В Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана
Девять летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. Об этом 3 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«В районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани», — написал он в своем Telegram-канале.
По данным Кореняко, на запасные аэродромы ушли воздушные суда, летевшие из Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод. Рейсы на вылет, соответственно, также задерживаются.
Все службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров, подчеркнул представитель Росавиации.
Ранее, 1 апреля, Кореняко сообщил, что в Сочи 14 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за погодных условий. Позднее в тот день представитель Росавиации заявил, что большинство ранее ушедших на запасные аэродромы самолетов приземлились в аэропорту назначения Сочи.