Временные ограничения на работу аэропорта Внуково сняли. Об этом 4 апреля сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что вылет для каждого рейса при этом дополнительно согласовывается в рамках обеспечения безопасности.

О том, что были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорте Внуково, стало известно ранее в этот день. Также ограничения ввели на работу аэропортов Домодедово и Жуковский.