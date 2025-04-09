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В аэропортах Саратова и Ульяновска сняли временные ограничения на полеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов, введенные 8 апреля в аэропортах Саратова и Ульяновска, были сняты. Об этом 9 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 08:55 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что необходимые меры вводились для обеспечения безопасности самолетов.

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О введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова и Ульяновска стало известно 8 апреля.

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