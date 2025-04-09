Реклама
Прямой эфир
Мир
Евросоюз утвердил торговые пошлины против США
Мир
МЧС России доставило в Мьянму 59 т гуманитарной помощи
Мир
Парламент Эстонии принял закон против ЭПЦ
Мир
Каллас сообщила о нехватке денег на поставку Украине 2 млн снарядов от ЕС
Мир
Мерц заявил о планах по усилению борьбы с нелегальной миграцией
Мир
В Литве обязали министерства в 2026 году сэкономить на оборону около €137 млн
Политика
В МИД РФ заявили о высылке двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Мир
Гуцул заявила о намерении продолжать бороться за справедливость
Общество
В МИД России предупредили о возмездии за преступления ВСУ в Курской области
Мир
ЕС запросил еще €2,1 млрд прибыли от активов РФ для предоставления помощи Украине
Мир
МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Мир
Депутат ЕП заявил о желании европейских элит нажиться на украинском кризисе
Мир
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Мир
В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов
Мир
Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Политика
В Госдуме раскритиковали предложение использовать Украину как полигон для Запада
Спорт
Хоккеиста Овечкина номинировали на награду «Билл Мастертон трофи»
Сюжет:

На западе Германии почтили память погибших в годы ВОВ советских военнопленных

0
EN
Фото: Генеральное консульство РФ в Бонне
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Северном кладбище города Зигбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии прошла церемония в память о советских военнопленных, погибших во время Второй мировой войны. Об этом 9 апреля сообщили на сайте генерального консульства РФ в Бонне.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие более 50 человек, включая посла России в Германии Сергея Нечаева, генконсула РФ в Бонне Олега Красницкого, представителей объединений и организаций русскоязычных соотечественников западных регионов ФРГ, приходов Русской православной церкви и немецкой общественности, а также волонтеров и активистов, занимающихся военно-мемориальной работой в Германии.

«В своем обращении Посол С.Ю. Нечаев выразил благодарность участникам мероприятия за стремление к сохранению за рубежом памяти о Великой Отечественной войне, а также за уход за нашими военными захоронениями и мемориалами. Он особо подчеркнул недопустимость разделения советских жертв нацистской агрессии по национальному признаку», — сообщили на сайте.

В конце мероприятия к мемориалу были возложены венки и цветы.

Стыд и страх: на Западе не хотят видеть своих политиков празднующими победу над нацизмом
Признать Россию победителем — больно

В австрийском городе Маутхаузене 2 февраля представители посольства России в Вене и активисты почтили память советских солдат, организовавших побег из одноименного концлагеря в 1945 году. Кроме того, отдать дань памяти приехали и потомки красноармейцев.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025