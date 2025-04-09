На западе Германии почтили память погибших в годы ВОВ советских военнопленных

На Северном кладбище города Зигбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии прошла церемония в память о советских военнопленных, погибших во время Второй мировой войны. Об этом 9 апреля сообщили на сайте генерального консульства РФ в Бонне.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие более 50 человек, включая посла России в Германии Сергея Нечаева, генконсула РФ в Бонне Олега Красницкого, представителей объединений и организаций русскоязычных соотечественников западных регионов ФРГ, приходов Русской православной церкви и немецкой общественности, а также волонтеров и активистов, занимающихся военно-мемориальной работой в Германии.

«В своем обращении Посол С.Ю. Нечаев выразил благодарность участникам мероприятия за стремление к сохранению за рубежом памяти о Великой Отечественной войне, а также за уход за нашими военными захоронениями и мемориалами. Он особо подчеркнул недопустимость разделения советских жертв нацистской агрессии по национальному признаку», — сообщили на сайте.

В конце мероприятия к мемориалу были возложены венки и цветы.

В австрийском городе Маутхаузене 2 февраля представители посольства России в Вене и активисты почтили память советских солдат, организовавших побег из одноименного концлагеря в 1945 году. Кроме того, отдать дань памяти приехали и потомки красноармейцев.