Средства ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над тремя регионами РФ и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами РФ и Черным морем. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым было сбито четыре БПЛА. Над территориями Воронежской и Пензенской областей, а также Крымом ликвидировано по два беспилотника.

О двух сбитых над территорией Пензенской области дронах также сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны 8 апреля сообщили, что за сутки средствами ПВО РФ было сбито 102 беспилотника ВСУ. В ведомстве также добавили, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики (ДНР). Украинские боевики потеряли до 220 военных, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.