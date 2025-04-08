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Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских дрона

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Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Кроме того, российская армия нанесла поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и цеху по производству дронов ВСУ.

В ведомстве также добавили, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские боевики потеряли до 220 военных, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.

Прерванный налет: как Россия отразила массированную атаку украинских беспилотников
Средствами ПВО сбиты 343 БПЛА противника

В этот же день стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Отмечалось, что 19 БПЛА поразили в небе над Курской областью и четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

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