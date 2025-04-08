Силы ПВО за сутки сбили 102 украинских дрона
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 102 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.
Кроме того, российская армия нанесла поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и цеху по производству дронов ВСУ.
В ведомстве также добавили, что бойцы группировки войск «Запад» уничтожили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Редкодуб, Дробышево, Новое и Кировск Донецкой Народной Республики (ДНР).
Украинские боевики потеряли до 220 военных, два автомобиля и шесть артиллерийских орудий.
В этот же день стало известно, что средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Отмечалось, что 19 БПЛА поразили в небе над Курской областью и четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.