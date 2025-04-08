Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Уточняется, что 19 БПЛА поразили в небе над Курской областью и четыре дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Накануне в Минобороны сообщили о том, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили 19 беспилотных летательных аппаратов над регионами РФ. По данным министерства, 13 дронов перехватили над акваторией Азовского моря, еще четыре над территорией Краснодарского края и по одному над территориями Брянской области и Республики Крым.