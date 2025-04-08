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Российский хоккеист Демидов перейдет из СКА в «Монреаль» в этом сезоне

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Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Нападающий петербургского хоккейного клуба (ХК) СКА Иван Демидов станет игроком команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс». Об этом 8 апреля сообщили в официальном Telegram-канале российского клуба.

«СКА и Иван Демидов приняли совместное решение о том, что нападающий присоединится к «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне», — указано в заявлении ХК.

Отмечается, что права на игрока в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) останутся у российского клуба: если он не сможет закрепиться в НХЛ, то вернется в Санкт-Петербург.

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Ранее в этот день призер Олимпиады в составе сборной России по хоккею, нападающий Арсений Грицюк объявил об уходе из СКА. По данным издания «Спорт-Экспресс», контракт хоккеиста с петербургским клубом истекает 31 мая, затем он подпишет контракт новичка с «Нью-Джерси Девилз».

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