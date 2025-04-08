Хоккеист Грицюк объявил об уходе из петербургского СКА
Призер Олимпиады в составе сборной России по хоккею, нападающий Арсений Грицюк объявил об уходе из петербургского клуба СКА. Об этом спортсмен сообщил 8 апреля.
«Я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА, вы навсегда в моем сердце, и здесь я нашел свой второй дом», — написал Грицюк на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Грицюк в сезоне-2024/25 сыграл за СКА 55 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и набрал 49 очков. По данным издания «Спорт-Экспресс», контракт хоккеиста с СКА истекает 31 мая, затем он подпишет контракт новичка с клубом «Нью-Джерси Девилз».
Ранее, 2 марта, СКА проиграл четвертый матч подряд, уступив команде «Динамо» из Минска в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 2:1. В составе победителей голами отличились Кристофер Тирни (4) и Вадим Шипачев (6). За петербургский клуб шайбу забросил Марат Хайруллин (37).