СМИ сообщили о максимальном за десять лет количестве казней в мире
Количество казней в мире достигло десятилетнего максимума после резкого роста их числа в Иране, Ираке и Саудовской Аравии. Об этом 8 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные ежегодного доклада международной правозащитной организации Amnesty International.
«В 2024 году было казнено больше людей, чем в любой другой год за последнее десятилетие, что в основном объясняется резким ростом числа казней в Иране, Ираке и Саудовской Аравии», — говорится в материале.
По данным организации, в прошлом году во всем мире казнили 1518 человек — на 32% больше, чем в 2023 году. Однако реальная цифра может быть намного выше.
«Все известные казни в Ираке были совершены за преступления, связанные с терроризмом, тогда как около половины казней в Иране были совершены за преступления, связанные с наркотиками», — пишет издание.
Уточняется, что число казней удвоилось в Египте — с восьми до 13, в Сингапуре — с пяти до девяти, Йемене — с 15 до 38. По информации газеты, в 2024 году смертные приговоры были приведены в исполнение в 15 странах.
По данным СМИ, в марте американский штат Аризона провел первую с 2022 года смертную казнь посредством смертельной инъекции. Отмечалось, что 53-летнего Аарона Ганчеса осудили за убийство бывшего мужа своей подруги в 2002 году.
Также, 28 февраля, в Китае казнили женщину, которая похитила и продала 17 детей.