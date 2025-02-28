В Китае казнили женщину за похищение и продажу 17 детей

В Китае казнили женщину, которая похитила и продала 17 детей. Об этом 28 февраля сообщили на сайте Верховной народной прокуратуры КНР.

В публикации говорится, что Народный суд города Гуйян провинции Гуйчжоу привёл в исполнение приговор о казни Юй Хуаина, следуя установленному закону.

В сентябре 2023 года Хуаин была приговорена к смертной казни за похищение 11 детей, затем она подала апелляцию. Однако в ноябре 2023 года суд провинции Гуйчжоу решил пересмотреть дело. В январе 2024 года полиция установила, что число похищенных детей увеличилось до 17.

Ранее, 20 января, в Китае казнили Фань Вэйцю, который въехал на своей машине в толпу людей и был признан виновным в умышленном убийстве 35 человек.

О том, что Вэйцю приговорили к смертной казни, стало известно 27 декабря 2024 года. Суд установил, что мотивами преступления были личный гнев из-за развода и недовольство разделом имущества. Соответствующий приговор был вынесен, поскольку правонарушение сочли крайне жестоким и опасным для общества.