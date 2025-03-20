Американский штат Аризона провел первую с 2022 года смертную казнь. Об этом в среду, 19 марта, сообщает телеканал Fox News.

Казнь провели около 20:00 мск посредством смертельной инъекции. 53-летнего Аарона Ганчеса осудили за убийство бывшего мужа своей подруги в 2002 году. Ганчес решил отказаться от последнего слова, сама казнь прошла без происшествий.

«Процесс прошел по плану, без каких-либо инцидентов», — заявил заместитель директора департамента исправительных учреждений, реабилитации и реинтеграции штата Аризона (ADCRR) Джон Барчелло на пресс-конференции после казни.

Ранее, 8 марта, в США впервые за 15 лет исполнили смертную казнь через расстрел. Осужденный сам выбрал для себя такой способ лишения жизни. К смертной казни его приговорили за двойное убийство в 2002 году. Погибшими оказались родственники его бывшей девушки, которую он также пытался похитить.