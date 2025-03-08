В США впервые за 15 лет исполнили смертную казнь через расстрел

В США впервые за 15 лет был расстрелян осужденный на смертную казнь преступник. Об этом в субботу, 8 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.

«Смертный приговор Брэду Кейту Сигмону был приведен в исполнение сегодня вечером. Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18:05 (2:05 мск. — Ред.)», — заявили в ведомстве.

Спустя три минуты медицинский работник констатировал смерть осужденного.

Сигмон сам выбрал для себя такой способ лишения жизни. К смертной казни его приговорили за двойное убийство в 2002 году. Погибшими оказались родственники его бывшей девушки, которую он также пытался похитить.

Приведение приговора в отношении Сигмона в исполнение было анонсировано 21 февраля. Утверждалось, что 67-летний Сигмон будет привязан к стулу, ему наденут капюшон на голову, а на сердце в камере смерти будет помещена мишень. Трое добровольцев будут стрелять в него на расстоянии около 4,6 м.