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Рэпер Саграда рассказал о первом в России созданном ИИ музыкальном клипе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России вышел первый видеоклип, который был полностью создан при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Рэпер Саграда и его группа «Соль Земли» применили новый подход, доверив нейросетям самую ответственную задачу — визуализацию своей песни «По приказу Острых козырьков».

По словам Саграды, он сам был задействован лишь в нескольких процессах для создания клипа, остальную работу выполняли другие люди. При этом рэпер отмечает, что целью их команды было создание красивой визуализации, а не отдельного художественного высказывания.

«Мы не ставили перед собой целью сделать отдельное художественное высказывание из своего видеоклипа. Всё есть в песне и в том, к чему эта песня отсылает. Нам просто надо было красиво визуализировать нашу песню», — рассказал он.

По мнению Саграды, сейчас искусственный интеллект может решить и те задачи, которые не отвечают цели сделать «отдельное художественное высказывание».

«Искусственный интеллект так или иначе контролируется всё равно операторами. Весь вопрос в том, какие задачи ставят перед собой сами артисты. Сейчас, к сожалению, уже давно прошло то время, когда видеоклип сам по себе имел ценность как художественное высказывание», — поделился Саграда.

Выход клипа на песню «По приказу Острых козырьков» стал значимым событием не только в музыкальной сфере. Критики, в свою очередь, также отмечают всё большее влияние искусственного интеллекта в мире творчества.

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Созданный при помощи ИИ музыкальный клип Саграды и его группы был представлен публике 7 апреля в соцсети «ВКонтакте». Название песни «По приказу Острых козырьков» отсылает к популярному сериалу «Острые козырьки». Как отметили авторы, это первый в России клип, для создания которого не использовались режиссеры, операторы и художники.

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