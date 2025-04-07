Рэпер Саграда выпустил первый в России полностью созданный ИИ музыкальный клип
Рэпер Саграда и его группа «Соль Земли» представили новый музыкальный клип, полностью созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Он появился 7 апреля на странице музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Клип называется «По приказу Острых козырьков» и отсылает к популярному сериалу «Острые козырьки».
Как отметили авторы, это первый в России клип, полностью созданный искусственным интеллектом. Для его создания не использовались режиссеры, операторы и художники.
25 ноября Саграда сообщил о выходе песни группы, посвященной сериалу.