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Вендинговый бизнес в Москве начал сворачиваться

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Столичные владельцы вендинговых автоматов приступили к их демонтажу, к концу апреля свою работу прекратят около 1 тыс. объектов, рассказал «Известиям» глава председатель правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Иван Попов. Большая часть из них уже уведомила ФНС о том, что их следует снять с учета. Эти объекты по большей части расположены в местах неотложного спроса: в метро, в социальных объектах — школах и поликлиниках, а также включены в туристическую инфраструктуру. Они продают снеки, чай и кофе, а также прохладительные напитки.

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По его словам, в течение полугода в столице могут перестать работать суммарно не менее 10 тыс. аппаратов. Всего их в Москве около 20 тыс. объектов.

Все дело в том, что столичные власти проиндексировали этому бизнесу ставку торгового сбора на размер инфляции, что привело к его резкому росту налога в почти два раза, добавил Иван Попов. Он напомнил, что в Москве торговый сбор появился в 2015 году, его уплачивают розничные операторы вне зависимости от оборота бизнеса, его взимают с единицы объекта раз в квартал. В 2021 году власти распространили этот налог и на вендинговые автоматы. А с 2025 года этот сбор впервые решили проиндексировать на размер инфляции, применив к нему дефлятор.

«На практике для всей розницы инфляция с 2015 года по 2025 год выросла почти на 98%, но для наших объектов с 2021 по 2025 года — на 48%. И мы были уверены, что торговый сбор нам увеличат именно на последнюю величину, но в реальности к нам применили коэффициент, начиная с 2015 года, в итоге мы должны уплачивать фактически удвоенный налог в почти 10 тыс. рублей. Это разрушает всю экономику нашего микробизнеса», — рассказал предправления СОТА.

Ранее в феврале с описанием этой проблемы СОТА уже обратилась в Минэкономразвития, Минпромторг и столичное правительство, предприниматели попросили снизить им столь серьезный сбор. Ответ пока пришел из московского Департамента экономической политики и и развития. Чиновники отметили, что рассматривают этот вопрос. «Известия» направили запрос всем адресатам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тает снек: в Москве начал сворачиваться вендинговый бизнес

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