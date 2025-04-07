Тает снек: в Москве начал сворачиваться вендинговый бизнес

В Москве приступили к масштабному демонтажу вендинговых аппаратов — в апреле закроется первая тысяча. Они исчезнут из метро, школ, поликлиник и других организаций. В течение полугода собственники готовы закрыть до половины функционирующих аппаратов, то есть не менее 10 тыс., узнали «Известия». Предприниматели столкнулись с резким ростом издержек: в 2025 году им почти вдвое проиндексировали торговый сбор. Поэтому они обратились в Минэкономразвития с просьбой отменить повышение налога в текущем году.

Почему вендинговые аппараты начали убирать

Столичные владельцы вендинговых автоматов приступили к их демонтажу — к концу апреля работу прекратит около 1 тыс. объектов, рассказал «Известиям» председатель правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Иван Попов. Большинство из них уже уведомили ФНС о том, что их следует снять с учета.

Эти объекты по большей части расположены в метро и на социальных объектах — в школах и поликлиниках, а также включены в туристическую инфраструктуру. Они продают снеки, чай, кофе и прохладительные напитки, уточнил эксперт. По его словам, в течение полугода в столице могут перестать работать суммарно до 10 тыс. аппаратов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Всё дело в том, что столичные власти проиндексировали ставку торгового сбора для этого бизнеса на размер инфляции, что привело к его росту почти в два раза, объясняет Иван Попов. Он напомнил, что торговый сбор в Москве появился в 2015 году, его уплачивают розничные операторы вне зависимости от оборота бизнеса и взимают с единицы объекта раз в квартал. В 2021-м власти распространили сбор и на вендинговые автоматы. А с 2025-го его впервые решили проиндексировать на размер инфляции, применив к нему дефлятор.



— На практике для всей розницы инфляция с 2015 по 2025 год выросла почти на 98%, но для наших объектов с 2021-го по 2025-й — на 48%. Мы были уверены, что торговый сбор нам увеличат именно на последнюю величину, но в реальности к нам применили коэффициент начиная с 2015-го, в итоге мы должны уплачивать фактически удвоенный налог почти в 10 тыс. рублей. Это разрушает всю экономику нашего микробизнеса, — рассказал предправления СОТА. — Мы сравнили торговый сбор, который платит средний магазин у дома на 1 кв. м, получается чуть более 440 рублей. Наш показатель в 23 раза больше, но власти нам не могут ответить на вопрос, почему с нас в этом году начали взимать такие суммы.

В феврале СОТА уже обратился с описанием этой проблемы в Минэкономразвития, Минпромторг и столичное правительство. Предприниматели попросили снизить им столь серьезный сбор. Ответ пока пришел из московского департамента экономической политики и развития. Там сообщили, что рассматривают этот вопрос. «Известия» направили запрос всем адресатам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Иван Попов добавил, что официально на учете в ФНС в столице находятся чуть более 10 тыс. вендинговых аппаратов, еще примерно столько же работают всерую и не уплачивают торговый сбор. Именно они могут остаться на плаву и продолжать работу, остальные не справятся с новым бременем и закроются уже к концу 2025-го, уверен он. Эксперт говорит, что сейчас малый бизнес лишен какой-либо государственной поддержки, и все льготные программы на этот год были свернуты.

Вендинговые аппараты в метро востребованы, они предлагают разнообразие товаров, работают круглосуточно, сказали «Известиям» в столичном метрополитене. Это позволяет покупать продукцию в любое время. Ежедневно пассажиры используют вендинговые автоматы более 40 тыс. раз, добавили там.

Насколько справедливы требования бизнеса

В возникшей ситуации нет логики, сказал «Известиям» вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Леонид Нестеренко. Дело в том, что дефлятор измеряет годовую инфляцию. И почему его следует применять сразу за 10 лет, совершенно неясно, отметил он.



— Средняя выручка вендингового аппарата составляет до 35 тыс. рублей в месяц, но есть и объекты, которые приносят всего 6 тыс. С новым торговым сбором их работа становится нерентабельной с учетом того, что норма прибыльности этого бизнеса составляет около 10%, — отметил он. — Ситуация также обостряется тем, что, к примеру, стационарные магазины, у которых несоизмеримо большие обороты, с 1 кв. м уплачивают меньший торговый сбор. Пока бизнес надеется решить этот вопрос с помощью федеральных и местных властей, но в перспективе предприниматели рассматривают возможность обращения в ФАС и суд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Действительно, с этого года в Москве вырос размер торгового сбора для предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, в том числе с использованием вендинговых автоматов, сказали «Известиям» в Корпорации МСП.

— Нам уже поступил ряд обращений по этой проблематике от предпринимателей, у которых небольшие (до 50 кв. м) торговые павильоны. В ближайшее время мы планируем встречу с профильными коллегами из правительства Москвы и предпринимателями для обсуждения этой темы и поиска оптимальных для всех решений, — подчеркнули там.

В случае кратного роста бремени по уплате торгового сбора необходимо разбираться в деталях. Если он действительно пересчитан сразу за 10 лет в один момент, то такой подход вызывает вопросы, добавил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.



По его словам, «такому подходу нет разумных экономических или правовых обоснований».

— Если же нормативные акты, определяющие порядок взимания этого сбора, и разрешительная документация на этот вид бизнеса предусматривали, что в последующем возможен пересмотр сразу за несколько лет, то это уже проблема предпринимателей, ведь это они не изучили своевременно нормативную базу, — сказал он «Известиям». — В любом случае создавшаяся ситуация — это повод ответственным лицам внимательно отнестись к расчетам представителей индустрии, перепроверить их, возможно получить консультацию в ФАС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Эксперт подчеркнул, что это ведомство имеет достаточный опыт оценки финансовых данных компаний: если аргументы бизнеса окажутся обоснованными, то властям стоит пересмотреть свое решение, особенно в контексте оценки размера недополученных сборов и налогов в случае ухода с рынка столь значительного количества объектов, подчеркнул общественник.

Вендинговые автоматы заняли определенную нишу на потребительском рынке, однако сокращение их количества вряд ли будет иметь серьезные негативные последствия, хотя и может доставить отдельные неудобства, сказал «Известия» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Там, где наценка на продукцию велика, например залы ожидания аэропортов и другие зоны с ограниченным доступом, этот бизнес остается высокорентабельным, добавил эксперт.

— Частичное замещение в этой нише возможно за счет сервисов экспресс-доставки, которые позволяют оперативно удовлетворить любой спрос, обеспечив гораздо более широкий ассортимент, — полагает он. — Между тем закрытие части вендинговых аппаратов может быть и позитивным фактором, например поспособствует сокращению пищевых отравлений.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Он отметил, что не все объекты могут обеспечить надлежащее хранение и реализацию продуктов, которые требуют особых условий. В их число входят, например, готовые блюда.