Реклама
Прямой эфир
Армия
ВСУ за прошедшие сутки семь раз атаковали объекты энергетики РФ
Политика
Дмитриев заявил о возможных контактах между РФ и США на следующей неделе
Мир
Польша оборудовала электронным заграждением пограничные с Белоруссией реки
Происшествия
Украинский беспилотник атаковал автомобиль с четырьмя детьми под Харьковом
Общество
Синоптик сообщил о выпадении 43% осадков от месячной нормы в Подмосковье
Армия
Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области
Общество
В Якутии возбудили уголовное дело об использовании рабского труда
Мир
Reuters узнало о нежелании Ирана прямых переговоров с США по ядерной программе
Мир
Британия и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель
Армия
ВС РФ нанесли удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ
Мир
Пилот погиб при крушении вертолета во время тушения пожара в Южной Корее
Общество
Обвиняемого в нападении на полицейского американца принудительно госпитализировали
Происшествия
В Ленобласти пьяный житель деревни застрелил троих человек и одного ранил
Мир
DOGE запланировал уволить сотрудников по обслуживанию ядерных ракет
Общество
По факту убийства боевиками ВСУ жителя Курской области возбуждено уголовное дело
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал протесты в США попыткой устроить цветную революцию
Общество
В Якутии начали проверку после сообщений об удержании в рабстве двоих мужчин

Мошенники запугали москвичку статьей о госизмене и похитили почти 3 млн рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Мошенники пригрозили 77-летней пенсионерке из Москвы уголовным преследованием якобы за измену Родине и похитили у нее 2,5 млн рублей и драгоценности. Об этом 6 апреля сообщил источник «Известий».

По его данным, 27 марта неизвестная позвонила женщине через мессенджер и убедила якобы сделать перерасчет пенсии. Потерпевшая продиктовала паспортные данные. После с ней связалась злоумышленница от лица сотрудника ФСБ и сообщила, что пенсионерка общалась с «врагами», в результате чего ей якобы грозит уголовная статья.

Мошенница сообщила потерпевшей, что в ее квартире будет проведен «обыск», поскольку в доме нужно «задекларировать» все денежные средства. По указанию мошенников, пенсионерка собрала накопленные наличные в размере 2,5 млн рублей и передала курьеру. После злоумышленники узнали о наличии у женщины драгоценностей, которые впоследствии попросили сдать в ломбард и также передать деньги посреднику.

После злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Украли сотни тысяч: мошенники придумали новую схему с помощью рабочих чатов
Они взламывают аккаунты россиян и обманывают коллег

1 апреля в Новосибирске задержали мужчину, который похитил у пенсионерки более 3 млн рублей сбережений в Красноярске и передал деньги сообщникам. Отмечалось, что мужчина уже имел судимость. Установлено, что он успел перевести почти всю сумму через пункт обмена криптовалюты, себе он оставил всего 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025