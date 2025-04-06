Мошенники запугали москвичку статьей о госизмене и похитили почти 3 млн рублей
Мошенники пригрозили 77-летней пенсионерке из Москвы уголовным преследованием якобы за измену Родине и похитили у нее 2,5 млн рублей и драгоценности. Об этом 6 апреля сообщил источник «Известий».
По его данным, 27 марта неизвестная позвонила женщине через мессенджер и убедила якобы сделать перерасчет пенсии. Потерпевшая продиктовала паспортные данные. После с ней связалась злоумышленница от лица сотрудника ФСБ и сообщила, что пенсионерка общалась с «врагами», в результате чего ей якобы грозит уголовная статья.
Мошенница сообщила потерпевшей, что в ее квартире будет проведен «обыск», поскольку в доме нужно «задекларировать» все денежные средства. По указанию мошенников, пенсионерка собрала накопленные наличные в размере 2,5 млн рублей и передала курьеру. После злоумышленники узнали о наличии у женщины драгоценностей, которые впоследствии попросили сдать в ломбард и также передать деньги посреднику.
После злоумышленники перестали выходить на связь. Общий ущерб составил 2,8 млн рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
1 апреля в Новосибирске задержали мужчину, который похитил у пенсионерки более 3 млн рублей сбережений в Красноярске и передал деньги сообщникам. Отмечалось, что мужчина уже имел судимость. Установлено, что он успел перевести почти всю сумму через пункт обмена криптовалюты, себе он оставил всего 90 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).