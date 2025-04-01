В Новосибирске задержали похитившего у пенсионерки более 3 млн рублей курьера
В Новосибирске был задержан мужчина 1999 года рождения, забравший у пенсионерки более 3 млн рублей сбережений в Красноярске и передавший деньги сообщникам. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
«Правоохранителями установлено, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился работником Центробанка, выяснил, сколько у нее сбережений, и заявил, что их необходимо задекларировать. Для этого к ней приедет курьер, которому нужно будет передать накопления. А на следующий день вся сумма будет возвращена», — сообщили в ведомстве.
Когда в назначенный срок деньги никто не вернул, пенсионерка обратилась в полицию за помощью.
«Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Красноярское» при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение совершил ранее судимый житель Новосибирска 1999 года рождения, который специально накануне прилетел в краевой центр», — заявили в МВД.
Впоследствии выяснилось, что задержанный успел перевести почти всю сумму через пункт обмена криптовалюты. Себе он оставил лишь 90 тыс. рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). По нему фигурант может получить до 10 лет тюремного заключения.
Днем ранее в Подмосковье мошенники обманули жительницу на 65 млн рублей при покупке машин. По данным следствия, местная жительница обратилась с просьбой о приобретении 16 автомобилей китайского производства и их перегона в Московскую область. Однако после получения предоплаты в 65 млн рублей подозреваемые перестали выходить на связь.