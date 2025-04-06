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Военные рассказали о защищающем регионы РФ засекреченном средстве РЭБ «Волна-2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские регионы находятся под защитой от беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) благодаря засекреченному средству радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Волна-2», которое отвечает за GPS-подавление. О его главных преимуществах рассказали «Известиям» 6 апреля военнослужащие российской армии.

«Одним из главных преимуществ нашей системы являются мобильность и модульность, модульная конструкция. Это подразумевает ремонт на месте установки изделия непосредственно, а также его модернизацию, чтобы ответить текущим запросам Министерства обороны», — поделился военнослужащий с позывным Скиф.

Опубликованные кадры зафиксировали работу РЭБ, которая незаметна со стороны. Украинский дрон над Черным морем резко отклоняется от курса и падает в воду.

Само устройство выглядит как коробка небольших размеров. Разработка генерирует помехи на частоте работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и перехватывает сигналы, в результате чего дроны перестают слушаться операторов.

Разработка системы началась с камерного производства в небольшом помещении. В настоящее время на территории РФ работает более 10 тыс. устройств. Российские военнослужащие в том числе довольны функционалом системы. Отмечается, что аналогов разработки нет.

«Враг применяет системы гражданские, гражданских радиочастот. Военные не имели права пользоваться гражданскими частотами, гражданские — военными. Враг сейчас использует все виды частот. И если военные частоты закрыты военными, то гражданские закрываем мы», — отметил военный Вооруженных сил (ВС) России с позывным Батя.

Кроме того, российские конструкторы создали прибор, который подавляет спутниковые сигналы Starlink и ослепляет спутники НАТО. Управлять системой можно с помощью мобильного телефона из любой точки мира.

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6 марта в зоне специальной военной операции (СВО) протестировали новую установку малой системы противовоздушной обороны (ПВО), которая рассчитана на уничтожение небольших БПЛА. Заместитель командира 110-го полка 51-й Донецкой армии с позывным Шаман отметил, что устроенная пулеметная установка предназначена, чтобы уничтожать цели вроде гексакоптера ВСУ «Баба-яга», а также большие дроны самолетного типа.

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