Трамп признал негативный эффект от тарифов для США и оправдал его уроном Китаю

США ждут трудные времена из-за тарифов, но конечный результат будет историческим. Об этом в субботу, 5 апреля, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Китай пострадал гораздо сильнее, чем США. <...> Мы возвращаем рабочие места и бизнес, как никогда раньше. <...> Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал он в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, другие страны плохо обращались с США и сделали из страны «мешок для битья».

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.