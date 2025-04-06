Средства ПВО перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех районах Ростовской области. Об этом в воскресенье, 6 апреля, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском и Октябрьском сельском районах», — написал он в своем Telegram-канале.
При этом Слюсарь уточнил, что при этом никто не пострадал. Однако появилась информация о падении осколков на хозпостройки и административное здание в Ростове. На место были направлены оперативные службы.
Ранее, 4 апреля, в Минобороны России сообщали, что средства ПВО за ночь перехватили 107 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).